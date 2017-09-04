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В понедельник ожидается дождливая погода, возможны ливни
www.DELFI.lv
2438
04. septembris 2017 08:45
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
1289

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
1774

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

На этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода
0:46
1556

На этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода

Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи

В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:20
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В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
1348

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
873

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

AccuWeather: в сентябре и октябре ожидается теплая погода
0:40
1718

AccuWeather: в сентябре и октябре ожидается теплая погода

В субботу ожидается жара до +33 градусов, возможны сильные грозы
0:52
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В субботу ожидается жара до +33 градусов, возможны сильные грозы

Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:30
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами

Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
0:38
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Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

В среду заметно похолодает, возможны дожди
0:35
983

В среду заметно похолодает, возможны дожди

В четверг возможны грозы и град
0:31
547

В четверг возможны грозы и град

В последние дни августа возможны заморозки
0:39
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В последние дни августа возможны заморозки

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