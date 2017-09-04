Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
В понедельник ожидается дождливая погода, возможны ливни
www.DELFI.lv
2438
04. septembris 2017 08:45
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:42
1774
На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:46
1556
На этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода
0:31
3712
Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:20
12650
В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:35
1348
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:22
873
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:40
1718
AccuWeather: в сентябре и октябре ожидается теплая погода
0:52
1999
В субботу ожидается жара до +33 градусов, возможны сильные грозы
0:30
1863
Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:38
319
Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
1:05
7932
Синоптики: в пятницу погода изменится
0:35
983
В среду заметно похолодает, возможны дожди
0:31
547
В четверг возможны грозы и град
0:39
1657
В последние дни августа возможны заморозки
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
67784050
,
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS