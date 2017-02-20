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В Сирии погибли четверо российских военных
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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20. februāris 2017 15:46
Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
1:27
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Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших

Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
1:55
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?

Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ
0:45
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Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ

Латвийцу, воевавшему в Сирии, грозит пожизненный срок
0:54
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Латвийцу, воевавшему в Сирии, грозит пожизненный срок

Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии комплекс С-400
1:17
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Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии комплекс С-400 "Триумф"

Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии
0:49
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Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии

Россия и США срочно обсуждают координацию бомбардировок в Сирии
1:21
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Россия и США срочно обсуждают координацию бомбардировок в Сирии

На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели
1:23
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На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели

ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
0:48
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов

Госдеп США прокомментировал обстрел российского полевого госпиталя в Сирии
0:36
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Госдеп США прокомментировал обстрел российского полевого госпиталя в Сирии

Крейсер
2:11
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Крейсер "Адмирал Кузнецов" начал участие в боевых действиях в Сирии

Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии
0:45
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Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии

Госдеп заявил о возможных терактах в российских городах
0:38
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Госдеп заявил о возможных терактах в российских городах

Киев: 32 российских танка въехали на территорию Донбасса
0:41
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Киев: 32 российских танка въехали на территорию Донбасса

Отменено разрешение на ввод российских войск в Украину
1:04
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Отменено разрешение на ввод российских войск в Украину

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