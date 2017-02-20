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В Сирии погибли четверо российских военных
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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20. februāris 2017 15:46
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Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
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Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ
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Латвийцу, воевавшему в Сирии, грозит пожизненный срок
1:17
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Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии комплекс С-400 "Триумф"
0:49
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Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии
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Россия и США срочно обсуждают координацию бомбардировок в Сирии
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На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели
0:48
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
0:36
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Госдеп США прокомментировал обстрел российского полевого госпиталя в Сирии
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Крейсер "Адмирал Кузнецов" начал участие в боевых действиях в Сирии
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Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии
0:38
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Госдеп заявил о возможных терактах в российских городах
0:41
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Киев: 32 российских танка въехали на территорию Донбасса
1:04
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Отменено разрешение на ввод российских войск в Украину
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RUS