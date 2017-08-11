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В субботу ожидается жара до +33 градусов, возможны сильные грозы
www.DELFI.lv
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11. augusts 2017 10:50
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Синоптики: в субботу ожидается рекордная в нынешнем году жара до +33 градусов
0:34
1454

Синоптики: в субботу ожидается рекордная в нынешнем году жара до +33 градусов

На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов
0:54
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На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов

Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи

В четверг возможны грозы и град
0:31
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В четверг возможны грозы и град

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

В ближайшие сутки ожидаются грозы, жара отступит в воскресенье
0:41
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В ближайшие сутки ожидаются грозы, жара отступит в воскресенье

Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы
0:50
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Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы

Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад
0:42
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Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад

Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки
0:34
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Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки

В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:20
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В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки

На этой неделе станет теплее, возможна жара до +30 градусов
0:39
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На этой неделе станет теплее, возможна жара до +30 градусов

К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов
0:36
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Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов

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