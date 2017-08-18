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В выходные дни Латвию пересечет холодный атмосферный фронт
www.DELFI.lv
2270
18. augusts 2017 10:09
0:27
8523
На Латвию надвигается мощный грозовой фронт
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:20
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В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:56
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Синоптики обещают теплые выходные без дождей
0:30
1863
Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:41
1536
В пасхальные выходные возможны дожди и снег
0:22
873
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:54
2059
На выходные будет ветрено, температура не поднимется выше +23 градусов
0:42
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Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров
0:48
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Опрос: 24% россиян считают Латвию врагом
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:32
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Территориальная реформа: Латвию решили разбить на 16 округов
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:35
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Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер
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