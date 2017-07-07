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Вейонис ознакомил Трампа с важными для Латвии вопросами
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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07. jūlijs 2017 10:18
0:36
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Вейонис критикует политиков за бизнес-среду в Латвии
3:43
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Видео: Раймонд Вейонис: Прямые выборы президента
2:30
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Видео: Раймонд Вейонис: Внешняя политика
0:37
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
0:43
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Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
0:36
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
0:40
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Facebook критикуют за "помощь" в избрании Трампа
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США ослабили ограничения миграционного указа Трампа
0:24
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Вейонис поедет на похороны бывшего президента Израиля Переса
2:05
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Видео: Раймонд Вейонис: Вопрос о школах нацменьшинств
0:44
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Вейонис: недопустимо, что Россия более конкурентоспособна, чем Латвия
9:59
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Видео: Раймонд Вейонис: Внутренняя политика, национальный вопрос
0:37
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Обвинявшая Трампа в домогательстве подала на него в суд
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
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Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
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