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Вейонис ознакомил Трампа с важными для Латвии вопросами
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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07. jūlijs 2017 10:18
Вейонис критикует политиков за бизнес-среду в Латвии
0:36
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Вейонис критикует политиков за бизнес-среду в Латвии

Видео: Раймонд Вейонис: Прямые выборы президента
3:43
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Видео: Раймонд Вейонис: Прямые выборы президента

Видео: Раймонд Вейонис: Внешняя политика
2:30
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Видео: Раймонд Вейонис: Внешняя политика

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
0:37
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России

Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
0:43
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Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов

Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
0:36
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне

Facebook критикуют за
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Facebook критикуют за "помощь" в избрании Трампа

США ослабили ограничения миграционного указа Трампа
0:55
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США ослабили ограничения миграционного указа Трампа

Вейонис поедет на похороны бывшего президента Израиля Переса
0:24
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Вейонис поедет на похороны бывшего президента Израиля Переса

Видео: Раймонд Вейонис: Вопрос о школах нацменьшинств
2:05
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Видео: Раймонд Вейонис: Вопрос о школах нацменьшинств

Вейонис: недопустимо, что Россия более конкурентоспособна, чем Латвия
0:44
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Вейонис: недопустимо, что Россия более конкурентоспособна, чем Латвия

Видео: Раймонд Вейонис: Внутренняя политика, национальный вопрос
9:59
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Видео: Раймонд Вейонис: Внутренняя политика, национальный вопрос

Обвинявшая Трампа в домогательстве подала на него в суд
0:37
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Обвинявшая Трампа в домогательстве подала на него в суд

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
0:44
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Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании

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