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ВИДЕО: обнаженный мужчина украл пиво из магазина в польских Сувалках
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28. jūlijs 2017 12:31
Полиция разыскивает латвийского модельера: украл ребенка и исчез
2:15
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Полиция разыскивает латвийского модельера: украл ребенка и исчез

Крупный пожар в Риге - горело здание магазина одежды
0:17
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Крупный пожар в Риге - горело здание магазина одежды

LTV7: проектировщики магазина Prisma в Плявниеках отделались замечанием
1:41
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LTV7: проектировщики магазина Prisma в Плявниеках отделались замечанием

Катыньская трагедия коснулась и Резекне
0:42
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Катыньская трагедия коснулась и Резекне

Ворон- друг человека
1:47
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Ворон- друг человека

Видео: Раймонд Вейонис: Прямые выборы президента
3:43
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Видео: Раймонд Вейонис: Прямые выборы президента

Видео: Раймонд Вейонис: Внешняя политика
2:30
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Видео: Раймонд Вейонис: Внешняя политика

Взрывы в Брюсселе: обнародовано новое видео
1:56
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Взрывы в Брюсселе: обнародовано новое видео

Видео: Раймонд Вейонис: Вопрос о школах нацменьшинств
2:05
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Видео: Раймонд Вейонис: Вопрос о школах нацменьшинств

ВИДЕО: северо-восток США накрывает снежная буря
1:38
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ВИДЕО: северо-восток США накрывает снежная буря

ВИДЕО: чиновники на деньги налогоплательщиков отдохнули в джакузи
0:53
11715

ВИДЕО: чиновники на деньги налогоплательщиков отдохнули в джакузи

Интересное видео о Шаффл танцоре
3:12
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Интересное видео о Шаффл танцоре

ВИДЕО: в Даугавпилсе затопило детский садик
2:51
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ВИДЕО: в Даугавпилсе затопило детский садик

Видео: Раймонд Вейонис: Внутренняя политика, национальный вопрос
9:59
1178

Видео: Раймонд Вейонис: Внутренняя политика, национальный вопрос

ВИДЕО: как девушки реагируют на суперкар Bugatti
3:08
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ВИДЕО: как девушки реагируют на суперкар Bugatti

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