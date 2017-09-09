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Во Флориде эвакуируют более 5,5 млн человек в ожидании удара "Ирмы"
REUTERS
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09. septembris 2017 21:05
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Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара
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Пентагон разработал план нанесения превентивного удара по КНДР
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В Фергюсоне введен режим ЧП: задержаны более 100 человек
0:54
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Волнения в Ереване: в столкновениях пострадали более 50 человек
4:37
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На памятное мероприятие в Золитуде собрались более 200 человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:55
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16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации
0:37
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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек
1:00
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Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек
1:32
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В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек
0:59
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В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал
0:37
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Население Латвии сократилось еще на 4636 человек
3:04
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На карнавале в Гаити 18 человек убило током
1:07
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За сутки армия Украины потеряла 11 человек
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