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Во время теракта в Петербурге у гражданина Латвии случился сердечный приступ
Latvijas Televīzija
30
05. aprīlis 2017 22:48
Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии
0:38
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Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии

Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине
0:42
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Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине

Названы имена исполнителей теракта в аэропорту Брюсселя
1:20
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Названы имена исполнителей теракта в аэропорту Брюсселя

Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца
0:45
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Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца

Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
2:06
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Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге

Депутат не знает слов гимна Латвии ?
1:05
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Депутат не знает слов гимна Латвии ?

16 тысяч детей – жертв Холокоста
8:34
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16 тысяч детей – жертв Холокоста

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
3:43
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LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?

Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ
0:45
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Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ

Контрразведка Латвии проверит информацию о личности Стрике
0:40
6354

Контрразведка Латвии проверит информацию о личности Стрике

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