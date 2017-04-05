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Во время теракта в Петербурге у гражданина Латвии случился сердечный приступ
Latvijas Televīzija
30
05. aprīlis 2017 22:48
0:38
241
Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии
0:42
6959
Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине
1:20
1739
Названы имена исполнителей теракта в аэропорту Брюсселя
0:45
1755
Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца
2:06
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Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
1:05
57
Депутат не знает слов гимна Латвии ?
8:34
18
16 тысяч детей – жертв Холокоста
6:11
6030
9 мая в Латвии
0:37
1828
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
2:54
1733
На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
3:23
640
LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:43
3500
LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
0:45
2016
Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ
0:40
6354
Контрразведка Латвии проверит информацию о личности Стрике
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Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS