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Во второй половине недели погода улучшится
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425
20. marts 2017 10:19
0:36
7191
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:48
6179
Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:22
867
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:36
4414
В Латвию придет нетипично теплая погода
0:35
1347
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:43
3106
Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:52
1284
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:50
456
В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:42
2
Имантский лес на экспорт
0:48
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В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно
0:47
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Синоптики: в конце недели будет больше солнца
1:05
33
Под Киевом второй день горит нефтебаза
1:23
724
На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
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