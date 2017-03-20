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Во второй половине недели погода улучшится
www.DELFI.lv
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20. marts 2017 10:19
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
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В ближайшие дни установится зимняя погода

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
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В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:43
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Погода на неделю: сильный ветер и похолодание

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:50
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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода

Имантский лес на экспорт
0:42
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Имантский лес на экспорт

В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно
0:48
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В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно

Синоптики: в конце недели будет больше солнца
0:47
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Синоптики: в конце недели будет больше солнца

Под Киевом второй день горит нефтебаза
1:05
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Под Киевом второй день горит нефтебаза

На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели
1:23
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На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели

К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов

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