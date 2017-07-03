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Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети во Франции
REUTERS
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03. jūlijs 2017 08:39
Стрельба в США: в штате Миссисипи убиты восемь человек, включая шерифа
2:04
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Стрельба в США: в штате Миссисипи убиты восемь человек, включая шерифа

Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших
0:53
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Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших

МИД Франции: помощь России Украине может быть прикрытием
1:40
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МИД Франции: помощь России Украине может быть прикрытием

Восемь российских олимпийцев, в том числе и Ефимова, прежде попадались на допинге
1:44
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Восемь российских олимпийцев, в том числе и Ефимова, прежде попадались на допинге

ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
0:48
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов

Россию обвинили в попытках повлиять на президентские выборы во Франции
0:54
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Россию обвинили в попытках повлиять на президентские выборы во Франции

Крушение вертолетов в Аргентине: погибли олимпийские чемпионы из Франции
0:49
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Крушение вертолетов в Аргентине: погибли олимпийские чемпионы из Франции

Во Франции на выборах местных властей побеждают правые партии
1:30
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Во Франции на выборах местных властей побеждают правые партии

Теракт в Домодедово
1:45
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Теракт в Домодедово

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации
1:55
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16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек
0:37
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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек
1:00
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Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек

В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек
1:32
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В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек

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