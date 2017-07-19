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Впервые в истории Латвии министр уйдет в декретный отпуск
LETA/DELFI
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19. jūlijs 2017 10:03
Биржевой курс евро впервые в истории превысил 100 рублей
1:26
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Биржевой курс евро впервые в истории превысил 100 рублей

Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии
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Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии

Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии

Премьер-министр: экономика Латвии сильно зависима от фондов ЕС
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Премьер-министр: экономика Латвии сильно зависима от фондов ЕС

«Лига звука» в Риге
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«Лига звука» в Риге

Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент
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Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент

Нью-Йорк приготовился к самой сильной снежной буре в своей истории
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Нью-Йорк приготовился к самой сильной снежной буре в своей истории

Собрали больше. Латвия впервые за 19 лет закончила год
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Собрали больше. Латвия впервые за 19 лет закончила год "в плюсе"

ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов

Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией
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Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией

Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа
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Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа

Российский министр задержан за взятку в $2 млн
0:49
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Российский министр задержан за взятку в $2 млн

Министр прокомментировал подорожание электричества из-за тарифов Sadales tīkls
0:37
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Министр прокомментировал подорожание электричества из-за тарифов Sadales tīkls

Министр ВВС США назвала Россию
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Министр ВВС США назвала Россию "угрозой номер один"

Премьер-министр Украины Яценюк объявил о своей отставке
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Премьер-министр Украины Яценюк объявил о своей отставке

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