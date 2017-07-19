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Впервые в истории Латвии министр уйдет в декретный отпуск
LETA/DELFI
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19. jūlijs 2017 10:03
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Биржевой курс евро впервые в истории превысил 100 рублей
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Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
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Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент
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Собрали больше. Латвия впервые за 19 лет закончила год "в плюсе"
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
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Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа
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Aculiecinieks
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RUS