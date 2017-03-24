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Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
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666
24. marts 2017 12:13
0:37
337
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:34
5189
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:36
3209
К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:45
1950
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:32
4341
Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:42
1150
Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:45
2515
На выходных - дождь, снег, град и гроза; зима на этот раз наступит непривычно рано
0:35
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В среду заметно похолодает, возможны дожди
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:39
6625
К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег
2:10
378
Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:33
205
Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
3742
Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
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