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Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
www.DELFI.lv
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24. marts 2017 12:13
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег

На выходных - дождь, снег, град и гроза; зима на этот раз наступит непривычно рано
0:45
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На выходных - дождь, снег, град и гроза; зима на этот раз наступит непривычно рано

В среду заметно похолодает, возможны дожди
0:35
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В среду заметно похолодает, возможны дожди

На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает

На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь

К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег
0:39
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К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег

Шоу
2:10
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Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

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