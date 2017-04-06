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Взрыв в центре Ростова-на-Дону: бомбу замаскировали под фонарик
REUTERS
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06. aprīlis 2017 11:03
0:22
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В центре Парижа произошел взрыв в доме
1:13
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Сестра Савченко спряталась в консульстве Украины в Ростове-на-Дону
0:46
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Крушение "Боинга" в Ростове-на-Дону: пилот мог действовать целенаправленно
2:06
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Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
0:38
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В Донецке прогремел мощный взрыв
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
0:56
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Турция: перед зданием полиции в Диярбакыре прогремел взрыв
1:31
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Взрыв в лондонском отеле: 14 пострадавших
3:49
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Взрыв бытового газа в многоквартирном доме
1:13
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В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв: ранена сотрудница
1:44
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В центре Афин взорвалась бомба
1:02
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:16
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
0:27
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Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги
0:56
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В центре Стамбула взорвалась бомба: 11 погибших
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Aculiecinieks
Populārākais
RUS