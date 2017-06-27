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За 3,9 млн евро продана высотка на месте трагедии в Золитуде
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27. jūnijs 2017 16:44
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Эксперты установили причину трагедии в Золитуде
0:31
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Maxima пытается отсудить страховку на 5,34 млн евро за рухнувший торговый центр в Золитуде
1:11
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В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы
5:40
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Трагедия в Золитуде
1:06
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Пожар в Золитуде
4:37
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На памятное мероприятие в Золитуде собрались более 200 человек
2:57
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Домбровскис, Ушаков и другие. Комиссия Сейма назвала ответственных за трагедию в Золитуде
4:55
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Трагедия в Золитуде: 20 потерпевших частично отказались от компенсации
0:39
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Трагедия в Золитуде: за день до обрушения на крышу подняли 50 мешков с грузом
3:47
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Рассмотрение уголовного дела о Золитудской трагедии отложено на март
3:49
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LTV7: подписывать мировую с Maxima хотят не все родственники жертв Золитудской трагедии
6:26
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Первая зимняя рыбалка
1:09
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Победа "Сиризы" в Греции вызвала сильное падение евро
3:02
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Эксперты: Себестоимость iPhone 6 - около 150 евро
1:14
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Украина: на месте обстрела колонны беженцев обнаружено 15 тел
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