Звезды, которых мы потеряли в 2016-м

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Дэвид Боуи, один из величайших музыкантов XX, века умер 10 января. Ему было 69 лет. Последние годы музыкант лечился от рака. За свою карьеру Боуи выпустил 25 альбомов. Его последняя пластинка Black star -"черная звезда" - вышла 8 января, в день рождения музыканта.

Журнал Rolling Stone поставил его на 39 место в списке величайших музыкантов всех времен.

Один из самых известных интеллектуалов Италии и мира, Умберто Эко умер 19 февраля на 85 году жизни. Историк средневековья и философ был известен только узкому кругу профессионалов до публикации в 1980 году своего первого романа, "Имя Розы", который принес ему всемирную известность.

31 марта не стало Захи Хадид, одной из главных архитекторов современности.

Уроженка Ирака, работавшая в Британии и многих других странах, стала первой в истории женщин ой, награждённой Притцкеровской премией. Хадид проектировала здания по всему миру больше 30 лет.

21 апреля в США на 58 году жизни от передозировки обезболивающим скончался один из создателей стиля "ритм-н-блюз" , певец и музыкант Принс Роджерс Нельсон, более известный как Принс. Тело музыканта обнаружили в студии звукозаписи в его доме в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Легендарный боксер-тяжеловес Мохаммед Али скончался в США 3 июня в возрасте 74 лет, он страдал от болезни Паркинсона. За свою спортивную карьеру Али, урожденный Касси ус Клей, выиграл 56 боев на ринге, 37 из них нокаутом. Ведущие спортивные издания по обе стороны Атлантики признали его "Спортсменом века".

Бессменный лидер Узбекистана Ислам Каримов умер от инсульта 2 сентября на 79 году жизни. Он руководил страной с 1989 года - сперва как первый секретарь ЦК компартии рес публики, а затем как президент. Каримова похоронили в его родном городе Самарканде, рядом с могилами родителей.

28 сентября в Тель-Авиве в возрасте 93 лет ушел из жизни бывший президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. За свою 70-летнюю карьеру Перес побывал на множестве государственных постов. Он был участником всех крупных событий, происходивших в Израиле с момента основания страны в 1948 году.

13 октября ушел из жизни Пхумипон Адульядет (он же Рама IX), король Таиланда. Покойный монарх находился на престоле дольше всех царствующих особ в современном мире. Он был коронован в 1946 году. После его смерти королем Таиланда трон занял его сын Маха Вачиралонгкорн.

Кинорежиссер Анджей Вайда умер в Польше в возрасте 90 лет. Ведущие темы его первых фильмов, принесших Вайде мировую славу,- вторая мировая война и польское сопротивление. В 2000 году он получил почетного "Оскара" за вклад в искусство кино.

Поэт, писатель, и музыкант Леонард Коэн 7 ноября скончался в Лос-Анджелесе на 83 году жизни. Как один из самых влиятельных авторов и исполнителей Коэн включен в "Канадский музыкальный зал славы" и "Зал славы рок-н-ролла".

25 ноября скончался лидер кубинской революции и один из основателей коммунистической партии страны Фидель. Он был у власти 49 лет - до 2008 года, после чего ушёл в отставк у из-за проблем со здоровьем. Его брат Рауль, взявший на себя управление страной, заявил, что Фидеть просил не допустить на Кубе культа личности после его смерти.

Британский певец и композитор Джордж Майкл умер от сердечной недастаточности 25 декабря в своем доме в Англии в возрасте 53 лет. Он получил известность в начале 80-х го дов прошлого века в составе поп-дуэта "Wham!", а после ее распада начал сольную карьеру. Он продал более 100 миллионов копий своих альбомов и стал одним из самых успешных п оп-исполнителей в мире.

Исполнительница роли принцессы Леи в культовой киноэпопее "Звездные войны" Кэрри Фишер ушла из жизни в возрасте 60 лет. Фишер играла на Бродвее, писала книги, и дорабатывала голливудские сценарии. Созданный ей принцессы Леи образ стал одним из самых узнаваемых в истории кинематографа. Мать Фишер, звезда мюзикла "Поющие под дождем" Дебби Рейнольдс, умерла на следующи день после дочери.