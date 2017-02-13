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Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии
REUTERS
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13. februāris 2017 13:31
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Пожар в ночном клубе Калифорнии: без вести пропали десятки человек
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Торнадо над Оклахомой: разрушены десятки домов, угроза наводнения
1:08
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Два взрыва в Бейруте: десятки погибших и раненых
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
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В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших
1:37
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В Нью-Йорке вновь открыт Всемирный торговый центр
3:00
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В Фергюсоне полицейские вновь убили афроамериканца
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
2:09
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Cтуденты против!!!
2:44
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Главу по ЧС Украины задерживают на заседании правительства
0:18
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Шествие «Вместе против рака груди!»
0:37
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Электроэнергия подорожает для сотен тысяч латвийских потребителей
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Система Taxify — рижская полиция против
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Евросоюз продлевает на полгода санкции против России
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RUS