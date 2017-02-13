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Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии
REUTERS
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13. februāris 2017 13:31
Пожар в ночном клубе Калифорнии: без вести пропали десятки человек
2:11
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Пожар в ночном клубе Калифорнии: без вести пропали десятки человек

Торнадо над Оклахомой: разрушены десятки домов, угроза наводнения
0:54
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Торнадо над Оклахомой: разрушены десятки домов, угроза наводнения

Два взрыва в Бейруте: десятки погибших и раненых
1:08
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Два взрыва в Бейруте: десятки погибших и раненых

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших
2:17
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В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших

В Нью-Йорке вновь открыт Всемирный торговый центр
1:37
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В Нью-Йорке вновь открыт Всемирный торговый центр

В Фергюсоне полицейские вновь убили афроамериканца
3:00
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В Фергюсоне полицейские вновь убили афроамериканца

Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии

Cтуденты против!!!
2:09
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Cтуденты против!!!

Главу по ЧС Украины задерживают на заседании правительства
2:44
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Главу по ЧС Украины задерживают на заседании правительства

Шествие «Вместе против рака груди!»
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Шествие «Вместе против рака груди!»

Электроэнергия подорожает для сотен тысяч латвийских потребителей
0:37
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Электроэнергия подорожает для сотен тысяч латвийских потребителей

Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
0:41
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Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов

Система Taxify — рижская полиция против
3:33
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Система Taxify — рижская полиция против

Евросоюз продлевает на полгода санкции против России
0:31
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Евросоюз продлевает на полгода санкции против России

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