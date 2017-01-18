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Работа метро в Риме приостановлена после серии землетрясений
REUTERS
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18. janvāris 2017 15:23
1:10
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Названа вероятная причина аварии в московском метро
1:08
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В Италии задержаны пособники ИГ, планировавшие теракты в Ватикане и Риме
0:40
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Лондон: мужчина с мачете перерезал горло пассажиру метро с криком: "За Сирию!"
1:05
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югла после бури
3:08
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Айли feat Cristina Luck - Поверь в любовь
1:08
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Дочь Уитни Хьюстон умерла после шести месяцев комы
0:39
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В Польше после землетрясения блокировало горняков в шахте
1:07
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Распространение радиоактивного облака после аварии в Чернобыле
1:47
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США после мощнейшего снегопада грозят наводнения
2:25
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Выступление Владимира Путина после спектакля "Рассказы Шукшина"
0:58
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Гвен Стефани разводится с Гэвином Россдейлом после 13 лет брака
0:50
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Ребенка спасли через 14 часов после падения машины в реку
2:50
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Порошенко обратился к народу после кровавых столкновений у Верховной Рады
0:48
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
0:33
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Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время
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Aculiecinieks
Populārākais
RUS