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Испания пришлет в Латвию танки Leopard и бронемашины Pizarro
Spānijas Aizsardzības ministrija
www.DELFI.lv
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14. februāris 2017 16:19
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Канада и Польша, возможно, направят в Латвию бронемашины и танки
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ВИДЕО: что в Латвии делают танки армии США?
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Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров
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На этой неделе в Латвию вернется осень
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Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер
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Из Греции в Латвию переселено еще 23 сирийца
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Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
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