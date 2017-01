Astoņi aizraujoši seriāli, kas palīdzēs uzvarēt cīņā ar pēcsvētku depresiju

Janvāra skumjas? Pēcsvētku depresija? Ne šogad, jo mēs ierosinām iesākt jauno gadu ar jauniem seriāliem un aizgrābjošām filmām, kas palīdzēs, sekojot līdzi aizraujošiem notikumiem, negaidītiem sižeta pavērsieniem un galveno varoņu attiecību līkločiem, izvairīties no pēcsvētku skumjām.

Mēs sastādījām sarakstu ar astoņiem dažādām gaumēm atbilstošiem seriāliem, kas pavisam noteikti uzlabos tavu omu janvārī.

"Real Detective"

Ja tevi saista dokumentālās filmas ar krimināla rakstura ievirzi, tev noteikti ir jāredz šis 2016. gadā iznākušais seriāls. "Real Detective" ir aizraujošs dokumentālais seriāls astoņās daļās, kurā tiek atšķetināti reāli slepkavību gadījumi, sapludinot patiesus noziegumus ar aizraujošiem un spraigiem to inscenējumiem. Izklausās daudzsološi, vai ne?

"A Series of Unfortunate Events"

Iznākšanas datums: 2017. gada 13. janvāris

Iespējams, tu jau esi redzējusi populāro 2004. gada filmu ar Džimu Keriju galvenajā lomā, vai arī lasījusi 1997. gadā izdoto grāmatu, taču šogad "Netflix" piedāvā seriālu par Lemonija Sniketa dramatisko dzīves stāstu. Seriāls, ko izstrādājis Marks Audis, sastāvēs no astoņām epizodēm, ļaujot izsekot grāmatas notikumiem. Lemonija Sniketa lomu atveidos Nīls Patriks Heriss.

"(T)ERROR"

Vēl viens gards kumosiņš dokumentālo "krimiķu" cienītājiem ir 2015. gadā iznākušais, apbalvojumiem bagātais "(T)error". Tas ir pirmais dokumentālais seriāls, kura filmēšanas laikā operatoriem nācies gulēt uz zemes aktīvās FIB pretterorisma operācijas laikā. Seriālā varēsi sekot 63 gadus vecā informatora Saīda gaitām un šerifa Toresa centieniem izveidot draudzību ar aizdomās turēto džihādistu, kurš ir gatavs likt galvu ķīlā, ka šis būs viņa pēdējais darbs FBI labā. Seriālā valdošā spriedze būs tiešām elpu aizraujoša un liks sirdij pukstēt paātrinātā ritmā.

"You Me Her"

Tātad...mēs pilnīgi noteikti esam gatavi iesoļot jaunā gadā, izmēģinot kaut ko jaunu, un, ļoti iespējams, poliamorija jeb tuvas attiecības ar vairākiem cilvēkiem vienlaikus, balstoties uz savstarpēju piekrišanu, varētu būt viena no karstākajām 2017. gada attiecību tendencēm. Vismaz saskaņā ar šī 2016. gadā iznākušā seriāla notikumiem. "You Me Her" seko dramatiskiem un brīžiem neizprotamiem attiecību līkločiem, kas izveidojušās precētam pārim ar eskorta meiteni–iesācēju.

"iBoy"

Iznākšanas datums: 2017. gada 3. janvāris

Vai esi kādreiz domājusi, kā būtu, ja tavās smadzenēs tiktu integrēti tava viedtālruņa fragmenti? Nē...mēs arī neesam. Taču tieši tas notiek ar šī seriāla galveno varoni. Ja tevi saista stāsti par superspējām apveltītiem supervaroņiem, šis būs tavai gaumei īsti piemērots seriāls.

"Degrassi: Next Class"

Jaunās sezonas iznākšanas datums: 2017. gada 6. janvāris

Labas ziņas tīņiem un visiem, kas jūtas garā jauni – šis seriāls šogad būs jūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. "Degrassi:Next Class" ir kanādiešu franšīzes seriāls, kas seko vidusskolēnu dzīves kaislībām. Lai arī aktieri ir nomainījušies un tehnoloģijas uzlabojušās, stāsts joprojām ir par un ap vidusskolai raksturīgiem notikumiem. Šis seriāls janvārī atgriežas ar trešo sezonu, tādēļ ir pēdējais laiks atgūt iekavēto un noskatīties arī pirmās divas sezonas.

"Growing Up Coy"

Šis 2016. gadā iznākušais, vairākos kinofestivālos balvas ieguvušais dokumentālais seriāls liek līdzpārdzīvot sešgadīgās transpersonas Kojas Metisas vecāku publiskajai cīņai par savas meitas cilvēktiesībām, kas aizsākās brīdī, kad Kojai tiek liegts izmantot meiteņu tualetes viņas pamatskolā Kolorado, ASV. 2013. gadā šī skandalozā lieta iekļuva visās Amerikas ziņu slejās, jo tas bija viens no pirmajiem gadījumiem, kad tiek runāts par transpersonu tiesībām lietot publiskās tualetes. Bet kā tad īsti tas viss notika?

