Cita versija par kāzu pušķi – keramikas ziedi

33 gadus vecā Olga Mironova no Rostovas strādājusi bankā, taču, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, viņa nolēma izmēģināt to, kas viņai no sirds patīk. Sieviete izveidoja savu biznesu "LoveClayFlowers", kas, kā jau var spriest pēc nosaukuma, piedāvā alternatīvas kāzu ziedu pušķiem. Viņas pušķi ir unikāli, jo veidoti no māla. Kāpēc? Pavisam vienkārši – lai pāris to varētu saglabāt mūžīgi, vēsta "Vida Press".

Kāds varētu jautāt – vai šāds bizness iet kā no rokas? Izrādās, Olga nevar sūdzēties, jo četru gadu laikā izveidojusi keramiskās buķetes 700 dažādiem pāriem visā pasaulē. Lai izveidotu kompozīciju, dažkārt floristei nepieciešamas vien pāris dienas, bet citreiz – pat divi mēneši. Olga, kura arī pati ir precējusies un nu jau arī māmiņa savus septiņus gadus vecajai meitiņai, atzīst, ka sākotnēji, apgūstot floristiku, veidojusi ziedus no zīda, bet vēlāk sastapusi kādu sievieti, kura ierādīja, kā ziedus pagatavot arī no māla. "Es strādāju ar ziediem, lai palīdzētu līgavām šo dienu padarīt īpašu, bet tad es sapratu, ka vēlos veidot māla kāzu buķetes, jo tās ir skaistas un mūžīgi saglabājamas." Foto: Vida Press Māla pušķu veidotāja stāsta, ka ziedi nav trausi, tādēļ tos iespējams nogādāt līgavām visā pasaulē, turklāt lieti noderēs arī tad, ja kāzas norit kādā tālākā vietā un pušķis ir jāpārvadā pašiem, jo pavisam vienkārši – tas nenovītīs. Kā stāsta Olga, pāriem viņas veikums patiešām patīk un pēc kāzu pušķu saņemšanas tos novērtējuši atzinīgi – reiz kāda līgaviņa pat ielūgusi viņu uz pusdienām Amerikā, lai pateiktos par lielisko dizainu. "Ir lieliski būt daļai no kāzām, un es jūtos laimīga un pateicīga, ka līgavas man uzticas galvenā aksesuārā – kāzu pušķa – izstrādāšanā," teikusi Olga. Olgas ziedu pušķus var iegādāties, sākot no 120 ASV dolāriem jeb nedaudz vairāk nekā 100 eiro par jau izstrādātiem dizainiem, bet cenas atšķiras, ja ziedu pušķis ir īpašs pasūtījums un veidots tikai konkrētā pāra kāzām.