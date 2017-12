Jūties labāk jau pēc 15 minūtēm: aktivitātes, kas uzlabos noskaņojumu

Slikts noskaņojums un pašsajūta ik pa laikam piemeklē ikvienu no mums, bet tā vietā, lai visu dienu nejustos kā savā ādā, kaut kas lietas labā jādara. Šoreiz, iedvesmojoties no "Power of Positivity" ekspertiem, ierosinām pāris aktivitātes, kuru izpilde aizņems vien 15 minūtes, bet liks justies daudz labāk!

Ieej dušā. Ieiešana dušā var patiesi ļaut uz 10 – 15 minūtēm pabūt vienai un absolūti netraucētai. Tā ļaus tev būt ne tikai spirgtākai, bet arī pozitīvi uzlādēties. Izkusties. Arī fiziska izkustēšanās vai pastaipīšanās var būtiski uzlabot garastāvokli. Vari izvēlēties sev atbilstošāko metodi – jogu, kādu aktīvu vingrojumu kompleksu vai kādu citu aktivitāti. Lērums vingrojumu visam ķermenim, ko veikt mājās bez speciāla ekipējuma Iesnaudies. Ir cilvēki, kuriem būtiski enerģijas rezerves papildina neilga atlaišanās uz dīvāna. Pamēģini, iespējams, uzmodīsies ar daudz fantastiskāku garastāvokli. Palutini sevi ar kādu kārumu. Ikvienam no mums ir kāds našķis, ko esam gatavi notiesāt jebkurā mirklī. Atļauj sev nogrēkot un nedaudz palutini sevi! Izej pastaigā. Svaigs gaiss nešaubīgi var darīt brīnumus, jo īpaši tad, ja laika apstākļi no tiesas priecē. Uzspēlē kādu spēli. Neatkarīgi no tā, vai tā būtu kāda iemīļota spēlīte viedtālrunī vai krustvārdu mīkla – ļaujies šai aktivitātei. Arī 15 minūšu atslodze no ikdienas var likt justies daudz labāk. Paklausies savu mīļāko dziesmu. Vai arī tev ir kāda dziesma, kuru izdzirdot, tava pašsajūta uzlabojas, jo tā saistās ar kādām patīkamām atmiņā? Noklausies to! Piezvani draugam. Nevar noliegt, ka apkārtējo atbalsts bieži vien smagākos mirkļos ir pat ļoti būtisks. Tieši tāpēc, ja cilvēks, ar kuru gribi parunāt, nav tev blakus, piezvani viņam. Arī tikai pāris vārdi no patīkamas balss var tevi iedvesmot stāties pretī šai dienai. Atslēdzies no pasaules. Nereti tieši tas, kas visvairāk vajadzīgs, ir mirklis sev. Izslēdz mobilo tālruni, datoru, televizoru un visu pārējo. Apdomā svarīgāko vai tieši pretēji – nedomā ne par ko, ļaujot nedaudz prātam atslēgties no lielās informācijas gūzmas, ar ko mums jāsaskaras ik dienas.