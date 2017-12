Nenozodz Ziemassvētkus sev un apkārtējiem: kā uzburt īpašo svētku sajūtu pašai

Ziemassvētki teju klāt, bet svētku sajūta tevi vēl nav paspējusi apciemot? Tā vietā, lai nozagtu visiem svētkus un ar savu uzvedību atgādinātu Grinču vai gaidītu, kad sajūta uzradīsies kā no zila gaisa, vērts uzburt to pašai!

Mājas izrotāšana. Viens no pirmajiem darbiņiem, lai tevī uzjundītu svētku sajūta, ir savas vides sapošana. Izkar lampiņu virtenes, kā arī goda vietā noliec adventes vainagu. Padomā par oriģinālu rotājumu izveidošanu. Daudz īpašāku sajūtu iegūsi tad, ja rotājumi būs darināti pašas rokām vai kopīgi izveidoti ģimenes lokā. Pirmkārt, jau pats process liks gaisā uzvirmot svētku sajūtām, otrkārt, tādi rotājumi ir unikāli un nav atrodami neviena cita mājā. Ja rokdarbi ir visai sveši, taču ir vēlēšanās izveidot kaut ko pašai, vari talkā ņemt burciņu un dažādas dabas veltes, pārvēršot tos glītos svētku dekoros. Pamācību un četras variācijas to izveidei meklē šeit. Jāpiebilst, ka līdz svētkiem "Tava Māja" katru dienu var izlasīt kādu ieteikumu un priekšlikumu svētku rotājumu veidošanā un svētku sajūtas radīšanā.

Foto: Shutterstock

Izpušķo Ziemassvētku eglīti. Kā gan iedomāties šos skaistos svētkus bez eglītes? Sagādā pašu spēkiem, izmanto simbolisko eglīti podiņā vai izrotā pie mājas augošo meža karalieni. Iespēju ir daudz, bet jebkādas eglītes izdaiļošana var pārvērsties siltā atmiņā un skaistā acuraugā visā svētku periodā. Lūk, trīs idejas pašgatavotām bumbiņām egles rotāšanai. Noteikti lielisks papildinājums šim procesam būs svētku laika mūzika fonā!

Pagatavo kaut ko svētkiem raksturīgu. Kad vizuāli māja uzposta, laiks to piepildīt arī ar svētku smaržu. Piparkūkas, ar kurām pacienāt draugus vai kaimiņus, kāds sildošs dzēriens, ko iemalkot, kad gaiss ārā ir gana dzestrs, vai pat gardi reibinošs Ziemassvētku pudiņš? Ideju ir daudz, viss atkarīgs no tavas gaumes. Dažādas svētku receptes no "Tasty" apcirkņiem meklē šeit.

Saposies pati. Arī modes un skaistumkopšanas pasaule šajā laikā nesnauž. Lai radītu noturīgu sajūtu, kas seko tev ik uz soļa, padomā par svētku tematikā veidotu manikīru vai kādu siltu un amizantu džemperi, kas rotāts ziemeļbriežiem, sniegavīriem vai eglītēm.

Foto: Shutterstock

Padomā par draugiem un ģimeni. Nevar noliegt, ka decembris ir visai ģimenisks mēnesis, kurā uz svētku laiku ir vēlēšanās sastapt savus tuvākos un mīļākos. Tiesa, ne vienmēr tas ir iespējams, tādēļ vēl ir pēdējais brīdis, lai saviem tālākajiem, taču nebūt mazāk mīļākajiem, aizsūtītu pastkarti ar kādu siltu novēlējumu. Gluži tāpat ir vēl gana daudz laika, lai uztaisītu kādu pašgatavotu dāvaniņu, ko pasniegt Ziemassvētku vakarā – tuvinieki to patiesi novērtēs, jo sapratīs, cik daudz pūļu esi ieguldījusi. Tomēr, ja šādām izdarībām tev neatliek laiks, varbūt vērts padomāt par citiem veidiem, kā pārsteigt apkārtējos: te atradīsi stilīgas, Latvijā ražotas lietas, ko dāvināt sievietei, bet šeit – ko dāvināt vīrietim.

Meklē sajūtu citur. Ja tāpat nekādi nespēj iegūt vēlamo sajūtu, uzvelc siltākos zābakus un sēdies transportlīdzeklī, lai noķertu sajūtas citur. Dodies uz kādu īpaši daiļi izrotātu pilsētu, piemēram, Kuldīgu, Alūksni vai Jūrmalu, kā arī nesmādē ideju par kādu dabas takas izstaigāšanu. Ko vēl apceļot, apskatīt un izstaigāt, lai smeltos svētku mieru un iegūtu sajūtu? Atbildes meklē "Tūrisma Gida" padomos šeit.

Foto: Shutterstock

Noskaties kādu filmu. Kad māja izdekorēta un, šķiet, viss svētku dullums ir aiz muguras, vērts mierīgi iegulties gultā ar lielu mandarīnu maisu vai piparkūku turzu un ļauties kādai labai filmai. Ja Kevina no "Viens pats mājās" piedzīvojumus jau zini no galvas, vērts meklēt kādas citas alternatīvas, kas ietu pie sirds. Te atradīsi pāris idejas svētku laika kino izvēlēm. Sadedz svecītes un baudi vakaru!

Lai jauks svētku gaidīšanas laiks!