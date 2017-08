Pasākumu rīkotāja: šķūņu, lauku šika un 'Pinterest vintage' periods ir beidzies

Kāzas, brangas dzimšanas dienas svinības vai kāds cits notikums, ko vēlamies atzīmēt plašākā draugu lokā, var likt nopietni padomāt par to, kā sagaidīt viesus un radīt tiem omulīgu noskaņojumu kā telpās, tā arī sirdīs. "Luka" aģentūras dibinātāja un pasākumu rīkotāja Inese Lukaševska atzīst, ka pasākumu industrija pamazām sāk atdzimt, bet šobrīd vērojamas vairākas tendences, kuras saglabāsies tuvākajā laikā.

Jaunas formas, saturs un domāšana ārpus rāmjiem

Tuvāko gadu laikā arvien vairāk tiks domāts pie jaunām pasākumu formām un satura, ko diktē pasaules tendences un arvien pieaugošais pieprasījums pēc nestandarta risinājumiem. Tiks arvien vairāk meklētas nestandarta pasākumu rīkošanas vietas, citādas mākslinieciskā satura un noformējuma formas, arvien vairāk pasākumu organizatoriem liekot riskēt un kāpt ārpus ierastā rāmjiem.

"Publika Latvijā ir ļoti prasīga. Cilvēki vairs nemeklē pasākumu, bet meklē jaunu pieredzi, vienalga, vai tā būtu dejošana virs ūdens, lidošana ar zvaigznēm vai kūkas griešana ar zāģi. Cilvēki vēlas piedzīvot, ko nebijušu gan sajūtu, gan interakcijas līmenī, lai vēl daudzas dienas saglabājas "vau" efekts. Tāpēc frāze, ko ikdienā arvien biežāk dzirdam, – mums ir vēlme redzēt ko nebijušu, ne tādu kā citiem – mani, no vienas puses, iepriecina, jo katru pasākumu veidojam unikālu, ar katru reizi palielinot to sarežģītību. Taču, no otras puses, nestandarta risinājumi prasa lielu darbu un resursus, kā arī procesu sarežģī arvien lielāki ierobežojumi, ko nosaka telpu izīrētāji un definē valsts. Tāpēc es vienmēr saku, ka var jau panākt, ka (Baraks) Obama kails no helikoptera lec ar Latvijas karogu rokā, bet jautājums ir, vai mēs to varam atļauties," stāsta Lukaševska.