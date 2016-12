Līdz ar svētku tuvošanos un garākām brīvdienām, kāda daļa izmantos brīdi, lai nedaudz atpūstos, paceļot arī kādu grādīgāku glāzīti. Tomēr var gadīties, ka kompānijā ir kāds, kurš prātīgi atsakās no alkohola. Tie, kuriem jautrāks prāts, bieži vien mēģina šos atturībniekus "pielauzt" dažādos veidos. Ja svinībās esi viena no tiem, kuriem prāts vakarā jautrāks, miera labad labāk izvairies no šīm piecām frāzēm, kuras izvirzījām, iedvesmojoties no "Reader's Digest" viedajiem prātiem.

"Nu, saņemies... Tikai vienu!"

Cilvēki nelieto alkoholu dažādu iemeslu dēļ un tā ir absolūta viņa izvēle. Tomēr jāsaprot, ka paziņu lokā noteikti ir kāds, kurš labprāt nodotos jautrībām, taču apstākļu dēļ to vienkārši nevar. Ja nu cilvēka raksturs nav pietiekami stiprs un, uzsaucot tostu un iztukšojot glāzīti, viņš "pavelkas" apkārtējai kompānijai? "Tu atkal palaidīsi garām tik daudz..."

Kad atturībnieks stingri pieturas pie savas izvēles svinībās alkoholu nelietot vai uz glāzīšu cilāšanas maratonu vispār neierasties, tuvākie varētu sākt ķircināt draugu, piebilstot, ka garām tiks palaisti daudzi aizraujoši mirkļi. Arī šajā gadījumā ir jāsaprot, ka daudzi spēj atbrīvoties un izklaidēties arī bez alkohola. Tas, ka attiecīgajā vakarā kāds no grādīgajiem dzērieniem atsakās, nenozīmē, ka viņš ir mazāk jautrs un ir garlaicīgs. "Kāpēc?"

Katram noteikti ir savi iemesli, kāpēc viņš nepiedalās kokteiļu vakarā. Ja cilvēks nevēlas, viņam tie nav jāpaskaidro. "Iedzer, tu jutīsies labāk"

Šeit būtiski atcerēties, ka alkohols problēmas neatrisina. Ja cilvēks ir noskumis vai nav garastāvoklī, lai iesaistītos līksmošanā, tad arī alkohols nepalīdzēs. Atturībnieks noteikti pats zinās labāk, kas viņa garastāvokli var uzlabot. "Par mani!/Tu mani necieni?"

Dzirdēts tāds teiciens, ka iedzerot uz citu veselību, mēs sagandējam savējo. Atturībnieka izvēle nekādā mērā nav saistīta ar apkārtējo cilvēku cienīšanu, patikšanu. Tā ir viņa darīšana!