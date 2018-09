Video: Kā kļūt par labāku fotogrāfu – pamatu izziņa

Gandrīz katram kabatā ir viedtālrunis ar fotokameru, kurā ir neskaitāmas iespējas izveidot brīnišķīgus attēlus. Ne tikai fotogrāfiju režīmu pārzināšana un izmantošana, bet arī foto parametru izpratne, palīdzēs izveidot košāko un kvalitatīvāko pašbildi un portretu savai attēlu kolekcijai.

Lieliskam attēlam jāpārzina fotografēšanas režīmi konkrētajā viedtālrunī, piemēram, pašbildes režīms, panorāma un pat ēdienu fotografēšanas režīms. Tāpat nevajadzētu aizmirst par foto parametriem. "Fotogrāfiju veido, manuprāt, trīs tehniski parametri – diafragma, slēdža ātrums un ISO. Telefonos tas darbojas līdzīgi, ka diafragmu var regulēt – vaļā un ciet. No tā ir atkarīgs cik daudz gaismas nāk iekšā fotoaparātā," stāsta fotogrāfs Mārtiņš Plūme.

Viņš turpina: "Jo saulaināka un gaišāka diena, jo diafragma būs vairāk ciet, jo tumšāks ārā, jo diafragma būs vairāk vaļā." Tāpat svarīgs ir arī slēdža ātrums – tumšākos laikapstākļos slēdzis ir ilgāk vaļā, jo tas ātrāk atveras un ātrāk aizveras. Savukārt ISO jeb filmiņas jūtība tiek skaidrota – ja lielāks cipars, tad vairāk gaismas matricas ir iespējams "paņemt".

Kā iesaka Plūme, izmanto cilvēku fotografēšanā režģi, ko piedāvā viedtālrunis. Tad iespējams redzēt vai horizonts ir taisns. Viņš iesaka nelikt cilvēku pa visu ekrānu, bet attēlā iekļaut arī nedaudz fona, lai tas veido daļu no bildes, piemēram, modeli atstāt divās trešdaļās no visa attēla. Savukārt ideālajai pašbildei fotogrāfs iesaka: "Man šķiet, ka vislabāk izskatās acu līmenī vai mazliet no augšas."