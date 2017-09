Atvainošanās māksla: kā ļaut otram saprast, ka patiešām nožēlo

Atzīt sev, ka esi kļūdījusies, var būt ļoti sarežģīti, nemaz nerunājot par nožēlas paušanu un atvainošanos citiem. Īpaši nepatīkamas ir situācijas, kad esi saņēmusies pateikt otram, ka esi rīkojusies nepareizi, un lūdz piedošanu, bet pretī saņem neticību saviem vārdiem un pārmetumu vilni. Pirms iegrimsti jaunā strīdā, ieklausies speciālistu komentāros par to, kā pareizi atvainoties.

Psihologs Gajs Vinčš "Psychology Today" norāda, ka arī atvainoties ir jāprot, un šī darbība sagādā grūtības gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pirms sacīt vārdu "piedod" viņš aicina izvērtēt, kāpēc vispār grasies to darīt. Tāpēc, ka aizskāri kādu? Tāpēc, ka tā ir pareizā rīcība? Tāpēc, ka no tevis to gaida? Atceries, ka atvainošanās ir nepieciešama, lai palīdzētu justies labāk cilvēkam, kam nodarīts pāri, nevis, lai mazinātu tavu vainas apziņu vai lai kādam izpatiktu. Tieši tāpēc, ka cilvēki atvainojas sevis vai sabiedrības spiediena, nevis otras personas dēļ, atvainošanās tik bieži ir neefektīva.

Atvainošanās piecos soļos – kā vislabāk lūgt piedošanu

Atvainošanās būtība ir apzināšanās, ka mēs esam pārkāpuši sociālās robežas vai gaidas un atbildības uzņemšanās par šo rīcību, skaidro Vinčs. Apzinoties, kā mūsu rīcība ietekmē citus, un lūdzot piedošanu par to, mēs paveram ceļu attiecību atjaunošanai un uzlabošanai, kā arī mazinām savu vainas apziņu. Tas nozīmē, ka, lai atvainošanās būtu veiksmīga, tai jāiekļauj sekojoši elementi:

Skaidrs atvainošanās paziņojums;

Izteiciens, kas pauž nožēlu par notikušo;

Atzīšanās, ka tika pārkāptas sociālās robežas vai gaidas;

Empātisks vēstījums, kas parāda – tu saproti, kā tava rīcība ietekmējusi otru cilvēku;

Lūgums pēc piedošanas.

Atceries, ka visnozīmīgākā atvainošanās daļa ir tieši empātiskais vēstījums. Tikai tad, ja patiešām apzinies savas rīcības sekas un to, kā liki justies otram cilvēkam, atvainošanās būs jēgpilna. Pretējā gadījumā tā var būt līdzvērtīga tukšiem vārdiem un vienkāršām pieklājības frāzēm. Diemžēl, tieši spēja parādīt izpratni par nodarīto ir tā, bez kā izskan lielākā daļa no lūgumiem piedot. Tu nevari gaidīt no cilvēka, ka viņš tev piedos, ja neparādīsi, ka apzinies nodarīto.

Reizes, kad atvainošanās ir lieka

Atceries, ka ar atvainošanos, līdzīgi kā ar atzīšanos mīlestībā, nevajag vienkārši "mētāties", padarot to par tukšu skaņu līdzcilvēku ausīs. "Women's Health" norāda, ka pastāv virkne situāciju, kurās cilvēki atvainojas, lai arī to darīt nav nepieciešams, un bieži šāda rīcība pat ir pagalam greiza. Piemēram, ja tu nepiekrīti kāda cilvēka viedoklim un spēj to pieklājīgi pateikt, tev nav jālūdz piedošana. Tev ir tiesības domāt citādāk.

Tāpat atceries, ka tev nav jāatvainojas par to, ka pārspēj kādu galda spēlēs vai sporta sacensībās. Lepojies ar to, ka esi veiksmīga un spējīga kādā jomā, nevis jūties vainīga par to. Arī tad, ja kāds tev uzskrien virsū, nelūdz piedošanu. Cilvēki nereti atvainojas arī kafejnīcās, kad viņu pasūtījums kavējas – tas ir lieki, īpaši, ja esi par savu kafiju jau samaksājusi.

Tev ir visas tiesības pārdomāt nozīmīgu lēmumu vairākas dienas un neatvainoties par to, ka nespēj dot tūlītēju atbildi. Tāpat arī nepārdzīvo, ja visu dienu pavadīji pie plīts, bet kāds no viesiem paziņo, ka neēdīs, jo tevis gatavotajā maltītē ir kāda sastāvdaļa, kas viņam negaršo, bet tu to nezināji. Tev nav jāatvainojas par to, ka ļoti centies, bet kādam tas nebija vajadzīgs.

Vēl dažas situācijas, kurās tava atvainošanās ir lieka: tu neizskaties perfekti, neesi uzkrāsojusies vai ieveidojusi matus, tu vēlies pabūt viena, tu nevari apvaldīt asaras, tu gribi izmēģināt, kādu mīlēšanās pozīciju, liek tev justies fantastiska, bet partnerim šķiet pilnīgi parasta, tu esi priecīga vai izjūti citas emocijas.