Bailes no emocionālas tuvības: kā tās pārvarēt un kā palīdzēt mīļam cilvēkam

Bailes no intimitātes un izvairīšanās no emocionālas tuvības ir jautājums, kas sagādā grūtības gan tam, kas vairās no cilvēciska un dziļa kontakta, gan viņa tuviniekiem. Kā saprast, vai cilvēks vienkārši vēlas pabūt viens, vai viņam ir nepieciešama palīdzība? Kā iemācies nebaidīties no intimitātes un kā palīdzēt tuviniekiem? Uz šiem jautājumiem mēģināsim rast atbildes šajā rakstā.

Kā skaidro "Psychology Today", bailes no intimitātes un izvairīšanās no emocionālas tuvības ir normāla uzvedības forma apmēram 17 procentiem cilvēku rietumu kultūrās. Tas var būt sāpīgi un kaitinoši, ja cilvēks, ko mīli, regulāri noraida katru mēģinājumu viņam tuvoties. Ja pati esi cilvēks, kas baidās no intimitātes, tu vari justies apjukusi un nesaprast, ko īsti apkārtējie no tevi vēlas sagaidīt. Nereti cilvēki, kam ir problēmas ar intimitāti, saņem pārmetumus, ka viņi nav līdzās un nerūpējas par saviem tuviniekiem, lai arī viņiem, iespējams, nav nekā svarīgāka par šiem cilvēkiem. Būtībā šādas situācijas nav nekas neparasts, bet tas nenozīmē, ka tajās nav iespējams neko mainīt. Ir grūti būt līdzās cilvēkam, kas neizrāda rūpes un tiekšanos pēc emocionālas tuvības, bet ir jāpatur prātā, ka tas, ka tu kaut ko nepamani, nebūt nenozīmē – tā tur nav. Emocionālās tuvības trūkums parasti nav apzināts process – liela daļa no tā ir saistīta ar bioloģisku reakciju, kas ir iesakņojusies nervu sistēmā no gūtās pieredzes agrā bērnībā.

1. Pazīmes, kas liecina par problēmām ar intimitāti

Ieteikumi, lai iemācītos emocionāli atvērties 3. Padomi, kas palīdzēs tuvoties emocionāli noslēgtam partnerim