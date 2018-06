Galvassāpes kāzu viesiem: ko īpašajā dienā dāvināt jaunajam pārim

Vasara ir kāzu laiks, kad daudziem no mums uzspīd laime būt klāt vienā no konkrēto divu cilvēku īpašākajām dzīves dienām. Tuvojoties ielūgumā norādītajam datumam, aktuāls kļūst jautājums – ko īsti jaunlaulātajiem lielajā notikumā dāvināt? Iespējamos dāvanu variantus un aktuālākās tendences skaidro "Kāzu aģentūra" un kāzu rīkotāja Dace Miezīte.

Rūpīgi izlasi ielūgumu

Sāc ar to, ka pievērs uzmanību, vai kāzu ielūgumā nav dotas norādes par vēlamajiem ziediem, to krāsu un arī konkrētām dāvanām. Ja tā, uzdevums ir pavisam vienkāršs! Vadlīnijas vienmēr atvieglo dāvanu meklējumus, tādēļ šādu ielūgumu saņēmējiem ir visnotaļ paveicies. Tomēr, ja norāžu nav – nekas traks, tikai jāspēj izvēlēties no vairākiem variantiem.