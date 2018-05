Lai kalpotu vēl ilgi: kā kopt saderināšanas un laulības gredzenus

Laulības un saderināšanās gredzeni nav parastas rotas – tie simbolizē mīlestību, tāpēc kopjami ar īpašu rūpību. Lai tie kalpotu ilgi un izskatītos kā jauni pat pēc vairākiem nēsāšanas gadiem, tie regulāri jātīra, reizēm jānoņem no pirksta, kā arī nevajadzētu aizrauties ar lieluma maiņām.

"Kāzu aģentūras" pārstāve Dace Miezīte stāsta, ka reiz satikusi pāri, kuri pirms dažiem mēnešiem bija apprecējušies. "Kad viņi rādīja savus laulību gredzenus, mani pārsteidza, ka sievas gredzens izskatījās pilnīgi jauns, kamēr vīrieša gredzens bija pavisam nobružājies. Aprunājoties atklājās, ka sieva pievērš īpašu uzmanību jaunās rotaslietas kopšanai, kamēr vīrs dara visus vīriešu darbus, pat nenoņemot gredzenu no pirksta."

Foto: Shutterstock

Izvairies no ķimikāliju nokļūšanas uz gredzena. Tā kā šo gredzenu valkāšana neatbrīvo no ikdienas pienākumu veikšanas, var nākties saskarties arī ar ķīmisku tīrīšanas līdzekļu nokļūšanu uz gredzeniem. Šī iemesla dēļ pirms mājas uzkopšanas vai citiem darbiem, kad tiek izmantoti ķīmiskie līdzekļi, vajadzētu uzvilkt gumijas cimdus. Vēl, pirms ķerties pie darbiem, var vienkārši novilkt gredzenu, jo nevar zināt, kuras ķīmiskās vielas to var sabojāt.

Tīri gredzenus. Runa nav par skrāpēšanu un berzēšanu, tomēr vieglu notīrīšanu gan. Atceries regulāri noskalot gredzenus ar ūdeni, vari izmantot arī maigu zobu birsti, lai notīrītu kādus lielākus netīrumus, piemēram, cepumu mīklu, kas aizķērusies aiz gredzena. Tāpat pēc mazgāšanas jāatceras to viegli nosusināt dvielī.

Laiku pa laikam noņem tos. Lai arī cik uzmanīgi mēģināsi nesabojāt gredzenus un pasargāt tos no salocīšanās, saskrāpēšanās vai kādu ķimikāliju ietekmes, simtprocentīgas garantijas, ka saglabāsi tos neskartus, nav. Lai mazinātu lieku stresu, laiku pa laikam noņem gredzenus – šādā veidā nedaudz atpūtināsi pirkstus, kā arī, neuztraucoties par simbolisko rotu sabojāšanu, varēsi veikt nepieciešamos darbus.

Foto: Shutterstock

Glabā drošā vietā. Ja kādā brīdī novilksi gredzenus, pārliecinies, ka noliec tos drošā vietā. Ja esi, piemēram, sabiedriskajā tualetē, neatstāj gredzenu uz izlietnes malas, jo nereti gadās, ka gredzeni šādi tiek aizmirsti vai tie iekrīt izlietnes caurulē.

Nemaini gredzena izmēru pārāk bieži. Sievietes mēdz doties palielināt gredzenu, kad paliek stāvoklī, jo tas vairs neder kā uzliets. Neskatoties uz to, mainīt gredzena izmērus nav ieteicams – labāk kādu laiciņu vienkārši nēsāt to, piemēram, iekārtu ķēdītē. Bieža gredzena izmēra maiņa rotu var sabojāt un pēc laika var nākties to izgatavot no jauna.

Tāpat paturi prātā, ka situācijās, kad ūdens temperatūra ir zemāka nekā gaisa, gredzens var viegli noslīdēt no pirksta un pazust jūrā, ezerā vai citā ūdenstilpē. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka jebkuru metālu ir iespējams saskrāpēt ar citu, tāpēc nevajadzētu laulības un saderināšanās gredzeniem blakus nēsāt vēl kādu apaļo rotu.