Negribu un neprecos! Kāpēc sievietes izvēlas dzīvi bez vīra

Laulība nav domāta visiem. Par to liecina ne vien dažādu sieviešu un vīriešu izteikumi, bet arī statistika – pērnā gada sākumā tikai 41 procents pilngadīgo sieviešu bija precējušās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā informācija. Jāpiebilst gan, ka dažu pēdējo gadu laikā Latvijā ir pieaudzis noslēgto laulību skaits. Bet kā savu izvēli pamato sievietes, kas ne tikai nav precējušas, bet arī nemaz neplāno to darīt?

CSP apkopotā informācija liecina, ka starp pilngadīgiem vīriešiem precēts ir teju katrs otrais, jeb 49 procenti kungu. Laikā no 2010. gada līdz 2015. gadam Latvijā pieaudzis noslēgto laulību skaits. 2010. gadā gredzenus mija 9 290 pāri, bet 2015. gadā – 13 617 pāri. Jāpiebilst gan, ka, salīdzinot ar agrākiem datiem, noslēgto laulību skaits ir samazinājies. Laikā no 1965. gada līdz 1991. gadam katru gadu noslēdz vairāk nekā 20 000 laulību.

Darbs un izglītība ļauj veikt izvēli – precēties vai nē

Iemesli, kāpēc daļa sieviešu tomēr neprecas, ir dažādi. Pētniece Naama Šenhava ir izpētījusi, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc samazinājies precēto sieviešu skaits ASV, ir izmaiņas darba tirgū. Sievietēm, iesaistoties darba tirgū un iegūstot lielāku ekonomisko neatkarību un labāku izglītību, mainījušās gan prasības pret potenciālo precinieku, kā arī attieksme pret laulību. Sievietes var izvēlēties, ko apprecēt un vai vispār to darīt, jo vairs nav nepieciešams vīrietis, kas viņas uzturētu.

Tiesa tas nebūt nenozīmē, ka visas sievietes, kas izvēlas neapprecēties, to dara vienu un to pašu iemeslu dēļ. "The Huffington Post" ir apkopojis vairākas godīgas atbildes par to, kāpēc sievietes ir neprecētas vai pat izvēlas dzīvi bez stabilām attiecībām. Netrūkst sieviešu, kas nav kategoriski noskaņotas pret laulībām, bet vienkārši vēlas ceļot un veltīt laiku, lai izzinātu sevi un baudītu neatkarību.

Ir arī sievietes, kas vienkārši netic "īstai mīlestībai" un tāpēc ir pārliecinātas, ka laulība ir samierināšanās un cenšanās galu galā nepalikt vienam. Bieži pret laulību kā tādu ir noskaņotas sievietes, kuru vecāki ir precējušies un šķīrušies vairākas reizes – viņas nevēlas ne vīru, ne bērnus. Netrūkst arī sieviešu, kas vēlas visu dzīvi pavadīt ar vienu un to pašu cilvēku, bet vienkārši neredz jēgu laulībai. Starp iemesliem, kāpēc sievietes negrib vīru, ir arī tādi, kā vienkārša nevēlēšanās dalīt savu gultu ar kādu cilvēku katru nakti vai arī patika pret savu uzvārdu. Ir arī sievietes, kas godīgi atzīst, ka ātri zaudē interesi par cilvēkiem vai baidās, ka otra puse pēc kāzām varētu kļūt pārāk kontrolējoša. Tāpat ir daudz sieviešu, kas vienkārši jūtas laimīgas, esot vienas, un ir pārliecinātas, ka precības viņu dzīvi tikai apgrūtinās.

Mākslīgi palielināt laulību skaitu nevajag

Apgalvojums, ka dzīve laulībā ir laimīgāka nekā esot vienai, uz visām sievietēm pilnīgi noteikti nav attiecināms. Ir izpētīts, ka laulība vīriešiem nes vairāk labuma nekā sievietēm, raksta "The Telegraph". Iepriekš vairākos pētījumos ir atklāts, ka precēti cilvēki retāk cieš no dažādām emocionālām un veselības problēmām. Izrādās, šis apgalvojums attiecas uz vīriešiem, bet ne sievietēm.

Sievietēm pusmūžā, kas nekad nav bijušas precētas, ir tieši tāds pats risks ciest no otrā tipa cukura diabēta, augsta asinsspiediena un aptaukošanās, kā sievietēm, kas ir precētas. Neprecētiem vīriešiem ir lielāks risks ciest no slimībām, kas saistītas ar elpošanu un sirdsdarbību. Jāpiebilst, ka šķiršanās ne vīriešiem, ne sievietēm nepalielina risku ciest no dažādām veselības problēmām.

Tas nozīmē, ka sievietēm iestūrēt laulības ostā ir mazāk iemeslu nekā vīriešiem. Kā norāda pētnieki Aivita Putniņa un Māris Brants, cilvēkus, kas nevēlas savas attiecības reģistrēt oficiāli, nevar piespiest to izdarīt. Mehāniski palielinot laulību skaitu, palielinātos arī šķirto laulību skaits. "Mēs nevaram tikt klāt tiem cilvēkiem, kuri laulībām pretojas. Valsts var atvērt interneta reģistrāciju, bet cilvēki to nedarīs, jo viņiem ir noteikta veida attieksme un iemesli, un spiediens situāciju varētu vēl tikai pasliktināt," skaidro Putniņa.

