Palīgs vedējiem: mazas instrukcijas lielajai dienai

Vedējmāte un vedējtēvs kāzu dienā ir jaunā pāra uzticamākie un tuvākie cilvēki. Tāpēc, ja tev ticis vedēja gods, neceri uz bezrūpīgu priecāšanos – šī būs viena no tava mūža atbildīgākajām dienām. Lai savu uzdevumu veiktu perfekti, apbruņojies ar pacietību un detalizētiem sarakstiem ar 101 sīkumu, kas jāietilpina somā un mašīnas bagāžas nodalījumā.Lūk, arī laika pārbaudītas instrukcijas, kuru sastādīšanā talkā nākuši pieredzējuši vedēji.

Lai vedēji kāzu dienā būtu perfekti, svarīgi:

Labs miegs. Šī diena sāksies agri, tāpēc iepriekšējā vakarā parūpējies ne tikai par jaunā pāra mieru, bet arī par savējo. Galu galā – no tevis šajā dienā gaidīs un prasīs daudz vairāk nekā no svētku vaininiekiem. Pirmkārt, par spīti uztraukumam, labi izgulies. Izmanto tikai pārbaudītas un drošas metodes, jo citu ieteikumi un eksperimentēšana ar miega zālēm var novest pie aizgulēšanās vai miegainības visas kāzu dienas garumā. Drošības labad lūdz vismaz divus uzticamus cilvēkus tevi pamodināt ar telefona zvanu vai kādu radikālāku metodi.

Papīri un dokumenti. Izejot no mājas, noteikti pārbaudi, vai esi paņēmusi līdzi scenāriju, pierakstus, plānus un špikerus, kas radīti lielās dienas notikumiem. Atceries par pasi!

Sakari. Pārbaudi, vai tavam mobilajam tālrunim ir pilna baterija un vai lādētājs ir somiņā. Šajā dienā tu nedrīksti palikt bez sakariem.

Precizitāte un labs garastāvoklis. Ierodies pie līgavas/līgavaiņa precīzi norunātajā laikā un esi labā garastāvoklī, jo tas ir svarīgāk par visu šajā dienā. Ja tev smaids būs ne tikai sejā, bet arī sirdī, arī kļūmīgu situāciju spēsi pārvērst jautrā notikumā. No vedēju noskaņojuma būs atkarīgas arī jauna pāra sajūtas. Pielūko, lai arī otrs vedējs šajā dienā jūtas labi, saprot jokus un prot uzturēt nepiespiestu atmosfēru.



Laba atmiņa. Uzmanīgi klausies, vēro un domā, lai nekas no kāzu dienā nepieciešamā netiktu aizmirsts plauktā, uz spoguļa galdiņa vai ledusskapī. Izejot no līgavas mājas, atceries paņemt līdzi viņas vai jūsu kopīgi sagatavoto somu ar visām šajā dienā nepieciešamajām lietām.

Komunikācija ar viesiem. Esi mundra un savākta, jo tieši vedēji šajā dienā atbildēs par visiem organizatoriskajiem darbiņiem – lūkosies, lai visur laikā ir ne tikai jaunais pāris, bet arī viesi. Jūs arī organizēsiet rīsu un ziedlapiņu kaisīšanu, un, ja paredzēta kāda kopdziesma, gādāsiet, lai visiem rokās būtu teksti. Atgādiniet visiem, kas tieši viņiem jādara. Piemēram, ziedlapiņas jāmet gaisā, bet rīsi un monētiņas – zem kājām.

Nezūdamības likums. Atcerieties, ka jūs klātbūtne pasākuma norisē ir absolūti nepieciešama visu laiku. Jūs nevarat nozust, lai uzpīpētu, iedzertu vai atpūstos no burzmas. Jūsu pazušana pat uz īsu mirkli var izraisīt paniku.

Kam jābūt rokassomiņas formāta seifā?