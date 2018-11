Pazīmes, kas liecina – tevi uzaudzināja īstens narciss

Narcisi ir cilvēki, kam trūkst empātijas un kas ir iedomīgi un skaudīgi. Runājot par šiem cilvēkiem, parasti nemīlīgās uzvedības pazīmes tiek piedēvētas paziņām, negantiem kolēģiem vai bijušajiem mīļākajiem. Tomēr nereti narcisi kļūst arī par vecākiem. "Prevention" eksperti piedāvā iepazīties ar pazīmēm, kas raksturo narcisu vecāka lomā.

Nereālistiski standarti

Cilvēkiem narcisiem parasti ir ļoti augstas prasības attiecībā uz līdzcilvēkiem. Tas var atspoguļoties arī attieksmē pret bērniem – nereti viņi uzskata, ka viņu bērni ir vislabākie un ir pelnījuši atzīšanu un cieņu no apkārtējo puses. Viņi nereti uzskata, ka bērnam ir jābūt īstenai superzvaigznei karjerā un neticami labi jāizskatās. Bērnam tas sagādā papildu nedienas tad, kad vecāks sāk kontaktēties ar skolotājiem un treneriem, radot negatīvu attieksmi pret savu bērnu, kas taču "ir labāks par visiem pārējiem".

Viņiem nerūp, kā bērns jūtas

Narcisi ļoti bieži saviem bērniem stāsta par dienas gaitām, pārdzīvojumiem un notikumiem, bet reti, kad apvaicājas par atvašu sajūtām un domām. Tā vietā viņi mudina tevi "uzlikt laimīgo seju" un beigt čīkstēt. Ja tu savas emocijas no vecāka esi slēpusi visas dzīves garumā, iespējams tevi uzaudzināja narciss – cilvēks, kam trūkst empātijas un kas neprot vai nespēj kaut reizi pirmajā vietā likt sava bērna vajadzības.

Tev šķiet, ka tu biežāk uzvedies kā vecāks

Ja jau kopš agras jaunības tev šķiet, ka pret savu vecāku izturies kā aprūpētājs, nevis kā bērns, tā var būt vēl viena pazīme, ka viņš ir narciss. Un mudinājumi sevi apdancot ir tikai viens no veidiem, kā narcisi mēdz izmantot savus bērnus. Nereti no vecākiem bērniem viņi aizņemas naudu bez nodoma to kādreiz atmaksāt. Par katru vecākiem raksturīgo darbību – paslavēšana vai palīdzība mājasdarbos – vienmēr tiek sagaidīta milzu atlīdzība. Tā tas notiek, bērnam esot mazam, gan tad, kad sasniegts pieaugušo vecums.

Viņi sagaida sajūsmu no tevis

Bezierunu paklausība un apbrīna – arī to no sava bērna sagaida vecāks-narciss. Viņi ir pārliecināti par savu taisnību un neatkārtojamību, tāpēc sagaida, ka ikviens, īpaši jau bērns, viņus apbrīnos, apdancos un izpildīs viņu prasības. Uzbrukumi un drāmas, nesaņemot kāroto uzmanību un apbrīnu, nav nekas neparasts šāda vecāka uzvedībā.

Viņi no sirds tic, ka esi perfekta

Ir patīkami, ka vecāki tevi aizstāv. Tomēr reizēm viss aiziet par tālu. Vai esi piedzīvojusi situāciju, kad tavās neveiksmēs vecāks vaino pilnīgi visus citus, tikai ne tevi? Ja kāds mēģina norādīt uz kādu tavu nepilnību – tā esot tikai greizsirdības izpausme. Jā, narcisi mēdz būt pārliecināti par to, ka viņu bērni, gluži tāpat kā viņi, ir perfekti. Ja kāds to apstrīd, tad tikai aiz skaudības…