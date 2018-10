Pieci soļi, lai aizmirstu bijušo un sāktu dzīvot tagadnē

Tikt pāri izirušām attiecībām un aizmirst bijušo reizēm var šķist teju neiespējami. Tomēr tas ir vienīgais veids, kā dzīvot tālāk un no jauna atrast laimi. Kā rīkoties tad, ja ar tālruņa numura izdzēšanu un kontaktu pārtraukšanu sociālajos tīklos nepietiek vai arī tas vienkārši nav iespējams?

Cilvēkus un notikumus no savas dzīves izdzēst nav iespējams, bet tu vari pārdzīvot notikušos, iemīlēt tagadni un atrast laimi no jauna. Piedāvājam iepazīties ar "Elite Daily" ekspertu ieteikumiem bijušā izmešanai no sava prāta.

Randiņi ar sevi

Pastāv uzskatu un darbību kopums, ko dēvē par došanos uz randiņiem ar sevi un kas noder cilvēkiem, kas vēlas aizmirst bijušo. Būtība ir pavisam vienkārša – tu izturies pret sevi tā, kā tu vēlētos, lai pret tevi izturas otrā pusīte. Tā var būt karstas burbuļvannas sagatavošana sev, došanās uz kādu skaistu vietu, ziedu uzdāvināšana sev vai jebkāds cits jauks žests, ko vēlies sagaidīt no otra. Tas palīdzēs justies lutinātai un laimīgai.

Nodarbini sevi

Pēc pārmaiņām dzīvē tavām smadzenēm ir vajadzīgs laiks, lai pielāgotos. Ja pārmaiņas saistītas ar attiecību iziršanu, īpaši, ja iniciators ir bijis otrs partneris, šajā laikā cilvēks var kļūt skumjš un nomākts, jo nepārtraukti gremdējas atmiņās. Izvairies no tā, sevi nodarbinot. Tu vari doties uz randiņiem ar sevi, koncentrēties uz lietām, ko tev patīk darīt, īpaši, ja attiecības kaut kādā veidā tevi no tām ir atturējušas. Mājas pārkārtošana, neliels remonts un fiziskās aktivitātes arī ir lieliski palīgi cīņā ar šķiršanās sāpēm. Dodies ceļojumā vai izbraucienā vienatnē vai kopā ar draugiem. Velti laiku sevis izzināšanai un nodarbināšanai – tas palīdzēs salīdzinoši īsā laikā iegūt jaunu skatījumu uz dzīvi un pasauli tev apkārt.

Apstājies, lai mācītos

Pagātne un notikušais ir lieliski skolotāji. Mācies no viņiem. Iepauzē, lai apdomātu, kas tavā dzīvē ir mainījies, kopš nu jau izjukušo attiecību uzsākšanas, kā tu esi mainījusies. Neaizmirsti sev pajautāt, kādas mācības esi guvusi tieši no šīm attiecībām, kas tajās bija labs, kas tev nepatika un ko nākotnē varētu darīt citādi. Pat tad, ja attiecības izirst, zināšanas un pieredzi tev neviens nevarēs atņemt.

Domā par to, kā tev nepietrūks

Jā, šķiršanās ir kā brūce, kas var sadzīt ātrāk vai lēnāk. Tas ir normāli, ka tavs garastāvoklis un sajūtas visu laiku mainās – te tu ilgojies pēc sava bijušā, bet te dusmojies par notikušo. Ir jāsaprot, ka tavs sirdsāķītis nebija tikai labs vai tikai slikts, arī jūsu attiecības tādas nebija. Kad sāc ilgoties pēc bijušā, katrai lietai, kā tev pietrūkst, centies iztēloties kaut ko, kā tev noteikti nepietrūks. Tu domāsi gan par labo, gan slikto un neidealizēsi pagātni.

Uzturies sev mīļu cilvēku sabiedrībā

Neizolē sevi! Tev, protams, nav jādodas uz bāru meklēt vienas nakts sakarus vai jāskrien uz randiņiem, lūkojot pēc jaunām attiecībām. Patiesībā, ar to galīgi nevajadzētu steigties. Tomēr neatsakies no sociālās dzīves, saviem draugiem un ģimenes. Ja nejūties gatava lielai kompānijai, pavadi laiku ar pašiem tuvākajiem draugiem. Viņi palīdzēs saņemties un atgādinās, ka tev līdzās joprojām ir cilvēki, kas tevi mīl.