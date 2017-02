Piecu bērnu mamma Diāna: es nezinu, kā ir iespējams izkrist no aprites

Diāna Cipste, kura ikdienā darbojas radošajā sfērā, kopā ar vīru audzina piecus bērnus. Kā sarunu šovā "Starp mums runājot" uzsver enerģiskā sieviete, viņa nekad neesot izkritusi no aprites.

Diāna stāsta, ka pieci bērni ģimenē ir pieņemams daudzums. "Tas ir pilnīgi normāli un dabiski. Es nedomāju, ka jābūt drosmīgam, lai būtu pieci bērni."

Viņa stāsta, ka bērni netraucējot baudīt dzīvi – viņa ar vīru tāpat var doties uz dažādiem pasākumiem. "Kultūras dzīve, darba dzīve un ceļojumi necieš," noteic Diāna. Bērni nav traucēklis arī labas fiziskās formas noturēšanai. "Es esmu nevis piecreiz, bet septiņas reizes nedēļā sporta klubā, un vienmēr kāds bērns ir līdzi."

"Es nezinu, kā ir iespējams, kad ir mazs bērns, izkrist no aprites." Tiesa, vienu reizi gan viņa ir uz pusgadu palūgusi, lai viņai tiktu nomainīti piekļuves kodi e-pastos, un viņa nekam nesekotu līdzi, pilnībā no visa atpūšoties. Tomēr, kā apgalvo Diāna, viņa pat nezinot, cik garš esot bērna kopšanas atvaļinājums.

Runājot par sadzīvi, kā stāsta Diāna, mājas uzkopšanā palīdzot četri vecākie bērni, bet pastarītis vēl no šiem pienākumiem ir atbrīvots. Viņa piebilst, ka ne visi bērni no dabas mīl kārtības ieviešanu, tomēr to ir iespējams ieaudzināt. "Vīriešus nevar pāraudzināt, bet bērnā var ieaudzināt pamatiņu, lai pieaugušā dzīvē viņam ir vieglāk," tā Diāna.