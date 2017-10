Populārā izvēle kāzās – desertu galds. Kādus našķus pasniegt un kā noformēt

Desertu galds ir ārkārtīgi populāra izvēle pāriem, kuri vēlas alternatīvu tradicionālajām kāzu kūkām. Gluži kā atvērtais bārs, arī saldumu galds, ticams, kļūs par visbiežāk apmeklētāko vietu vakara gaitā. Turklāt tas ir atvērts visu vecumu viesiem. Tāpēc kāds gan vēl varētu būt labāks veids, kā palutināt visus viesus, ja ne ar stilīgi noformēta desertu galda piedāvājumu, kas ir pilns ar dažādām uzkodām?

Saldumu galds var sastāvēt no mājās gatavotām plātsmaizēm līdz elegantiem franču makarūniem. Šie saldumu bāri ne tikai apmierina viesu cukura alkas, bet arī papildina kopējo kāzu raksturu. Tas ir arī lielisks veids, kā izcelt pāra personības, radu rakstus, izcelsmi utt., jo deserta galdam īpašu sirsnību var piešķirt radu un draugu pašgatavoti saldumi, piemēram, līgavas (kuras saknes sniedzas Turcijā) mammas ceptas baklavas, kas ir turku tradicionāls deserts. Un tieši šādā veidā saldumu galds pilda pāra personību izcelšanās funkciju, skaidro kāzu rīkotāja Dace Miezīte.

Paturpinot par garšu kārpiņu lutināšanu, padomos, ko pasniegt galdā, dalījās arī kafejnīcas "Lapsas māja" vadītāja Liene Zemīte. "Šīs sezonas pieprasītākie produkti saldumu galdam pavisam noteikti ir dažāda izmēra mafini ar dabīgiem un gardiem krēmiem, popkeiki, kā arī mazas, izsmalcinātas kūciņas. Vienmēr cilvēkiem cenšos ieteikt dabīgos produktus, jo tie ir veselīgāki un garšīgāki. Man ļoti patīk saldumu galdā izmantot dažādas krāsainas šokolādes trifeles, zefīrus un izgreznotus cepumus ar dažādām glazūrām, pērlēm un citiem dekoriem," tā Zemīte, skaidrojot – lieliski izskatīšoties arī personīgāka pieeja, izmantojot jaunā pāra iniciāļus, ko var uzgleznot, piemēram, uz kūciņām. "Ļoti lieliski šādus galdus papildina ziedi. Ziedus mīlu izmantot, dekorējot kūciņas. Patīk izmantot gan dabīgos, gan cukura ziedus, kuri ir ēdami." Tomēr ir jābūt arī piesardzīgiem, Zemīte iesaka vasarā un siltās telpās būt prātīgiem ar krēmiem, kuru sastāvos ir piena produkti, olas, jo tie viegli bojājoties.

Vēlamies arī atgādināt citas lietas, kas nav mazāk būtiskas: piemēram, svarīgi, lai saldumi nekustu, ogas nesulotu, šokolāde nelītu un citādi ēdiens nesabojātos.

Bet noteikti būtiski padomāt ne tikai, lai ir garšīgi, bet arī skaisti. Miezīte skaidro, ka saldumu galda noformējumu var izveidot, attiecīgi vadoties pēc pāra interesēm, ar ko tieši šis pāris izceļas. Piemēram, ja pāris mīl 40. gadu stilistiku, tad galdu var noformēt ar šī laikposma spilgtākajām niansēm, ko novērtēs gan pats pāris (dažkārt pat līdz patiesām prieka asarām, jo par viņiem tika padomāts pat līdz tik sīkām niansēm), gan viesiem tas liksies sirsnīgi un oriģināli.

Pavisam noteikti arī šāds personīgs noformējums papildinās kāzu fotogrāfijas, kuras pārim paliks uz mūžu. Miezīte stāsta, ka "Kāzu Aģentūrai", veidojot kāzas, vienmēr ir svarīgi šo niansi izcelt. Kāzās būtiski, lai parādās spilgtas un oriģinālas lietas, kas izcels tieši šo pāri, kas būs atšķirīgs no jebkā cita, un saldumu galds absolūti ir viens no veiksmīgajiem variantiem, kas to spēj trāpīgi realizēt.

Bieži vien cilvēki vispirms ēd ar acīm, tāpēc ir svarīgi desertus pasniegt vislabākajā iespējamajā veidā, kas perfekti izcels konkrēto kāzu tēmu. Un, lai to panāktu, saldumu galda izveidē uzmanība jāpievērš gan izkārtojumam, gan dizainam, krāsu gammai, desertu izvēlei – ne tikai pēc garšas, bet arī pēc to noformējuma, proti, krāsām, formām, citām interesantām detaļām. Tādēļ ņem vērā: jo oriģinālāki, prasmīgāki un pretimnākošāki būs jūsu sadarbības partneri konditorejas nozarē, jo plašāka izvēle jūs sagaidīs, lai piemeklētu tieši tādus desertus, kas vislabāk iederēsies kopējā idejas konceptā.

Saldumu galda noformējums var sastāvēt, protams, no pašu saldumu dažādās un daudzveidīgās buķetes. Tomēr arī no īpaši izveidotām ziedu kompozīcijām un interesantiem traukiem gan formās, gan krāsās, gan arīdzan to dažādo noformējumu ziņā nevajadzētu izvairīties. Līdzēts būs arī ar oriģinālu pieeja galdautu izvēlē, pašu gatavotiem foto rāmīšiem un daudzām citām noformējumu idejām. Saldumu galds ir tā vieta, kurā var spilgti atainot konkrēto kāzu raksturu, krāsas, sajūtas, personīgumu un vistiešāk pašu pāri savā unikalitātē, tādēļ ir ļoti svarīgi veltīt laiku pāra iepazīšanai, lai ar šīm niansēm varētu pārsteigt jaunlaulātos un arī viesus.

Vēl šie gardumu galdi ir fantastiska iespēja izpausties radoši arī pašu gatavotu dekorāciju un visādu "mīļlietiņu" izveidē, kas arī piešķirs kāzām siltumu un ģimeniskumu. Šāda galda izveidē var droši ļaut vaļu fantāzijai, cik vien tālu tā stiepjas. Jo radošākas un oriģinālākas idejas tiks realizētas, jo lielāks gandarījums būs atskatīties uz kāzu bildēm, kā arī viesi un pats jaunais pāris būs pārsteigti, un atsauksmes būs tikai un vienīgi pozitīvas un iedvesmojošas.

Interesanti un stilīgi var būt arī paši galdi jeb desertu un dekorāciju novietojums – sākot no antīkām klavierēm, līdz pat koka bluķiem un atvērtiem čemodāniem. Viss ir atkarīgs no tā, kāda ir kāzu stilistika, kāds ir pāra raksturs un stils. "Kāzu Aģentūras" foto arhīvos redzami pamatā klasiski, eleganti kāzu saldumu galdi, taču, internetā pameklējot, atradīsiet ārzemju saldumu galdus dažādos stilos un tēmās. Zināms, ka kāzas ir viens no dzīves lielākajiem notikumiem, tādēļ gatavošanās ir ļoti ilgs, taču patīkams process. Lai iedvesmotu dažādām idejām un atbildētu uz svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar kāzu plānošanu, turpmāk reizi nedēļā jums, mīļās "Viņa.lv" lasītājas, būs iespēja ielūkoties brīnišķīgās citu pāru kāzās, kā arī smelties padomus no Daces Miezītes un "Milestiba.lv" komandas – "Kāzu aģentūras" ekspertiem. Vairāk par kāzu organizēšanu un plānošanas niansēm šonedēļ ir iespēja uzzināt kāzu pakalpojumu izstādē un lekcijās "Mīlestība".