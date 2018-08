Trīs ar izskatu nesaistītas lietas, kas padara tevi pievilcīgu citu acīs

Kas īsti tevi piesaista otrā cilvēkā? Tas ir jautājums, uz ko nereti ir grūti atrast atbildi. Uz līdzcilvēkiem mēs neskatāmies tikai ar acīm, tāpēc, izvēloties gan savu dzīves partneri, gan draugus, vizuālais tēls nereti šķiet mazsvarīgs. Tāpat kā tev izskats var šķist nebūtisks, arī apkārtējie tevī saskata daudz vairāk par tavu ārieni.

Kā skaidro "Psychology Today" eksperti, cilvēki nereti mēdz pozitīvāk uztvert tos, kuri viņiem šķiet vizuāli pievilcīgi. Ja cilvēks šķiet izskatīgs, viņam vieglāk ir piedēvēt arī citas pozitīvas īpašības, piemēram, godīgumu, uzticamību un pat inteliģenci. Tomēr ar izskatu vien ir par maz, lai kādam iepatiktos. Eksperti norādi, ka visbiežāk otru pievilcīgu padara šīs trīs lietas.

Smiekli un dzīvesprieks: humora pievilcības spēks

Laba humora izjūta ir milzu trumpis, dodoties uz randiņiem, jo cilvēki, kas smejas un ir dzīvespriecīgi, apkārtējiem šķiet pievilcīgāki. Izvērtējot savus potenciālos partnerus, daudzi ilgtermiņa attiecībām labprātāk izvēlas cilvēkus ar labu humora izjūtu nekā tos, kas ikdienā ir ļoti nopietni un smejas maz. Turklāt tas attiecas uz abiem dzimumiem – humora izjūta potenciālo partneri padara pievilcīgāku gan sieviešu, gan vīriešu acīs.

Stāstnieka prasmes kā pavedināšanas rīks

Viena no īpašībām, kas padara cilvēku pievilcīgu ilgtermiņā, ir labas stāstnieka prasmes. Stāstnieki, kas nereti nokļūst uzmanības centrā dažādos pasākumos, vieglāk spēj piesaistīt arī partneri romantiskām attiecībām. Šeit gan jāpiebilst, ka partnera spēju interesenti stāstīt, sievietes daudz biežāk saista ar pievilcību nekā vīrieši.

Ekstraverti, kas spēj izveidot saikni

Ikviens no mums zina kādu cilvēku, kas ir teju katras ballītes dvēsele. Viņu sabiedrība ir patīkama, jo viņi spēj ienest jautrību gandrīz jebkur, turklāt viņiem lieliski padodas arī izveidot ciešāku saikni ar apkārtējiem. Ekstravertu pievilcība un spēja izveidot saikni nereti tiek skaidrota ar to, ka viņi pielāgojas un pat mēdz imitēt sarunu biedru, tādā veidā aktivizējot savu šarmu.

Eksperti norāda, ka pievilcība ir daudz dziļāka par ārējo skaistumu un to, ko spēj saskatīt cilvēka acs. Katram no mums pievilcīgas var šķist atšķirīgas īpašības – kādam nozīmīgāka ir humora izjūta, bet citam tas, cik ātri izveidojas saikne ar otru. Iepazīstot cilvēku un atklājot to, kas tev saistās ar pievilcību, palielinās arī iespējamība atrast piemērotu partneri un izveidot ilgtermiņa attiecības.