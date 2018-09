Tu vairs nekad nepiederēsi tikai sev. Bičevska par pēcdzemdību depresiju

Pēcdzemdību depresija ir problēma, ar ko saskaras ļoti daudzas sievietes pēc bērniņa nākšanas pasaulē. Žurnāla "Ieva" galvenā redaktore Gundega Bičevska atzīstas, ka tā nav gājusi secen arī viņai. Raidījumā "Starp mums runājot" Bičevska dalās savās pārdomās par to, kas šo stāvokli izraisa un kā ar to cīnīties.

Bičevska stāsta, ka viņai ir vēl divas draudzenes, kam bērni ir tieši tādā pašā vecumā kā viņai. Balstoties savā un draudzeņu pieredzē, viņa pieņem, ka daudzas sievietes piedzīvo kaut ko līdzīgu. "Tu vairs nepiederi sev, tu vairs nezini, ar ko tu vari rēķināties vai nevari rēķināties." Viņa skaidro, ka pēc bērniņa piedzimšanas sevi un savas vajadzības nepieciešams nolikt malā.

Visa uzmanība ir jāvelta mazam bērniņam. "Ja tev ir 36 gadi un tu iepriekšējo dzīvi esi darījis tikai tā, kā tu gribi, brauc, kur tu gribi, un satiecies ar ko tu vēlies, un patiesībā dzīvo tādā egoistiskā dzīves ritmā, tad tas ir tāds: "Un kad es sevi atgūšu?"" pārmaiņas skaidro Bičevska. Tad kādā brīdī nākas atskārst, ka nekad vairs nebūs tā, kā bija agrāk. "Pirmos trīs mēnešus tu domā, ka tas notiks kaut kad, vēl tikai bišķīt, bet tad tu saproti, ka tas nekad nebūs."

Viņa stāsta, ka tad notiek nepārtraukts darbs ar sevi un tiek meklēti veidi, kā to pārvarēt, piemēram, domājot par to, ka bērns motivē, nevis bremzē. Bičevskas paziņu lokā ir bijuši arī gadījumi, kad pēc 20 gadu laulības ģimenē ienāk bērns un vecāki vairs nesaprot, kas notiek, jo pārmaiņas radījušas triecienu attiecībām, liekot apšaubīt to spēju pastāvēt.

"Es domāju, ka tas ir tāds iekšējs izaicinājums sakārtot savu dzīvi tā, ka tu dzīvo harmoniski ar bērnu. No kaut kā tu atsakies, no kaut kā tu neatsakies, bet no kaut kā noteikti jāatsakās," viņa rezumē.