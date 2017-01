Viens uzdevums katru dienu: attiecību stiprināšanas izaicinājums mēnesim

Vai iespējams uzlabot nedaudz sašūpojušos ģimenes dzīvi un uzlabot attiecības vienā mēnesī? Iespējams, vērts izmēģināt pašiem! Psiholoģe un pāru konsultante Eimija Lavertija Luitaiza izstrādājusi trīsdesmit dienu izaicinājumu pāriem, kuri vēlas savās attiecībās jaunas vēsmas. Pat tad, ja viss ir lieliski, varbūt vērts izmēģināt ko jaunu un piedomāt pie savas attieksmes pret mīļoto. Atceries, ka lai kaut ko mainītu, jāsāk ar savu attieksmi. Lūk, dažas idejas, kā vari veselu mēnesi iepriecināt otru, stiprinot attiecības!

Pirms izaicinājuma pieņemšanas Eimija iesaka sekot vienkāršajiem noteikumiem: iepazīsties ar konkrētās dienas plānu un izpildi to. Neblēdies un esi godīga – ja kādu dienu apzināti izlaid uzdevuma izpildi, tu "apzodz" pati sevi! Ja tomēr ikdiena ir pārāk aizņemta un katru dienu neatliek laiks, izvērt šo plānu, veidojot to par 90 dienu izaicinājumu.

Vaicājām arī psiholoģes Kristīnes Makas viedokli. "Tās ir lietas, ko cilvēki, kas patiešām ir attiecībās, spēj veikt bez īpašas piepūles. Jautājums – kāpēc ir zudusi vēlme darīt to visu?

Ir svarīgi apzināties, kāda es esmu, kad iepriecinu, izrādu uzmanību, saku ko mīļu, esmu randiņā, skatos kopā filmu utt. Un svarīgi apzināties, ko šis stāvoklis dara ar mani jeb kā tas mani ietekmē. Spēt just sevi, ieraudzīt, ka šim cilvēkam, atrodoties blakus, spēju būt, spēju mīlēt, ļaut dvēselei peldēties gaismā. Jo tad, kad to darām tikai otram, mēs neapzināti sākam gaidīt kompensāciju. It kā būtu sev ko atņēmuši. Tāpēc ir svarīgi – kāda es esmu, varu būt, ko piedzīvot, kad pildu kaut ko no šiem 30 dienu uzdevumiem."