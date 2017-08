Darbības, kas kolēģus var izvest no pacietības rāmjiem

Ar kolēģiem jāiemācās sadzīvot mīļā miera labad. Zināms, ka ar visiem nevar izveidoties brīnišķīgs kontakts, tomēr ir vērts pacensties vismaz neizvest viņus no pacietības rāmjiem. Pateicoties "Business Insider" atgādinājumam, turpinājumā piedāvājam darbības, no kurām vajadzētu izvairīties, lai nenokaitinātu apkārtējos.

Došanās uz darbu, kad veselība streiko



Lai arī viss atkarīgs no imūnsistēmas, reizi pa reizei sanāk kaut kur saķert kādus baciļus. Protams, katru reizi ar augstu temperatūru nesasirgstam, tomēr apaukstēšanās simptomi mūsu platuma grādos nav nekas neparasts. Šādās situācijās ir vairāki varianti, kā rīkoties – kādi uzskata, ka tā ir pasaules traģēdija un no mājas ārā iet negrasās, citi savukārt braši soļo uz darbu, domājot, ka tas tāds nieks vien ir. Šeit gan jāsaka, ka viss ir ļoti atkarīgs no situācijas un saslimšanas pakāpes, tomēr, ja skaidri un gaiši jūtams, ka cilvēks ir saslimis, tas var radīt diskomfortu pārējiem.

Atnākot uz darbu sliktā stāvoklī, tu radi risku arī kolēģiem, paaugstinot iespēju aplipināt arī apkārtējos. Kamēr centies pierādīt savas spējas un neatlaidību kolēģiem un priekšniecībai, tas patiesībā var nākt tikai par ļaunu.

Izvērtē situāciju un, ja veselība streiko, uz darbu nedodies.