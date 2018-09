Diskriminācija, veselības problēmas un uzmākšanās: iemesli sievietes darba dzīves sabrukumam

Iemeslus, kāpēc rodas dziļākas krīzes sievietes darba dzīvē, var saistīt ne tikai ar personības trauslumu un problēmām, bet arī ar neskaitāmām pretrunīgām situācijām darba vidē, piemēram, diskrimināciju vai seksuālu uzmākšanos. Iedvesmojoties no "Forbes" un aktuāliem tematiem, "Viņa" apkopo nereti rūpīgi slēptas krīzes, pēc kurām uzturēties darba vietā kļūst arvien grūtāk.

Kā norādīts portālā "Forbes", sieviete var saskarties ar vienu vai dažiem no nosauktajiem punktiem, jo daļa no tiem ir normāla ikdienas parādība, kas īslaicīgi ietekmē darba dzīvi. Tomēr daļa no krīzēm ir nopietnu problēmu sākums vai norāde – ir jārīkojas!

Hroniskas slimības un saslimšanas, ko grūti vai neiespējami ārstēt

Parasti tiek runāts par citiem elementiem darba dzīves krīzēs, tomēr, piemēram, hroniskas saslimšanas vai tādas, kurām nepieciešama sarežģīta ārstēšana, būtiski ietekmē arī darba ikdienu. Portālā "Forbes" dzīves mākslas pasniedzēja Keitija Kaprino (Kathy Caprino) atklāj, ka te gan var iedziļināties arī no pavisam pretēja aspekta, piemēram – ko mēs patiesi domājam, tomēr nesakām skaļi. Viņa atklāj, ka slimojusi ar hronisku trahejas iekaisumu, līdz vienā dienā tika atlaista no savas vadītājas amata, un pazuda arī iekaisums. Tāpēc veselība nav viennozīmīga, tā jāvērtē kompleksi, individuāli un pat iekļaujot psiholoģiskos aspektus.

Jāpiebilst, ka sievietes veselību var apdraudēt arī slimības, ko nav iespējams kontrolēt, piemēram, endometrioze. Tās laikā audi, kas ir līdzīgi dzemdē esošajiem, attīstās ārpus tās, un sieviete cieš no sāpēm menstruāciju, ovulācijas un dzimumakta laikā, asiņošanas, nespēka, vēdera izejas problēmām. Šie visi aspekti būtiski ietekmē arī darba spējas.

Sāpīgs zaudējums

Runa ir par jebkāda veida zaudējumu – tuvinieku, šķiršanos no mīļotā, iekārojamā darba vai atpalikšanu no mērķa. Zaudējuma sāpes ir kā sava veida iesprūšana un palikšana konkrētā vietā un laikā, tās ir arī skumjas par notikušo. Lai kā tas notiktu un kādā bezizejas situācijā sieviete būtu nokļuvusi, jācenšas no tās izkāpt. Kaut vai ar apzināšanās palīdzību, ka šāda problēma pastāv. Iespējams, zaudējums ir bijis saistīts ar ko tādu, kas barojis pašapziņu. Līdz ar zaudējumu – zūd arī tā. Ja šī krīze skārusi arī tevi, centies meklēt palīdzību, ja tas ir nepieciešams.

Pašcieņas un sevis pieņemšanas trūkums

Ir brīži, kad pati sieviete uzdod sev jautājumu – kāpēc es tā uzvedos? Tas līdzinās vilšanās sajūtai sevī vai kaunam par padarīto, kas saistīts ar darbu vai citu dzīves aspektu. Saprotams, ka pašcieņas trūkums ietekmē arī uzvedību darbā, kas kārtējo reizi var novest pie krīzes situācijas. Arī šajos gadījumos ir kritiski jāizvērtē – kāpēc rodas šāda uzvedība, kādi apstākļi ir vainojami vai tieši pretēji, iespējams, gaidāms vēl kāds nopietnāks personīgās krīzes aspekts.