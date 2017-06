Grūti ieviešami ikrīta rituāli, kas atmaksāsies ar uzviju

Rīti mēdz būt dažādi: dažkārt tie ir nesteidzīgi un laiski, citreiz – pietiekami steidzīgi un stresa pilni. Tomēr, kā skaidro "Business Insider", ir vērts piecelties nedaudz agrāk un no rītiem ieviest pāris rituālus, kas par labu nāks tev pašai.

Celies agri



Dziļākā līdzjūtība visām pūcēm, kas radušas doties pie miera vēlu un pagulēt ilgāk! Taču kā Laura Vanderkama izpētījusi, veidojot grāmatu "What the Most Successful People Do Before Breakfast", 90 procenti no aptaujātajiem darba dienās ceļas pirms pulksten sešiem, un tieši tas viņus padara par veiksmīgiem un laimīgiem.

Tiem, kas raduši pasnaust ilgāk, šāds pamudinājums varētu uzdzīt šermuļus, tomēr, iespējams, vērts piecelties ātrāk un uzsākt savu dienu, iekustinot ķermeni, prātu vai izdarot kaut ko citu, lai sagatavotos dienai.