Ieradumi, kas darbā liek izskatīties neprofesionāli

Ja vēlamies darbā parādīt sevi no labākās puses, tas nozīmē, ka jābūt arī gana profesionālai un jāievēro dažādi nerakstītie pieklājības likumi. Kas citu acīs liek tev izskatīties neprofesionālai? Atbildes meklējis "Business Insider".

Kavēšana

"Punktualitāte ir izšķirošā," raksta grāmatas "Don't Burp in the Boardroom: Your Guide to Handling Uncommonly Common Workplace Dilemmas" autore Rozalinda Rendala. Viņa skaidro, ka vienmēr uz darbu jāierodas laikā, lai paveiktu savus pienākumus. Kavēšana ir nepiedodama, jo tas, ka jādodas uz darbu, ir pats par sevi saprotams, tāpēc vajag arī apzināties un ierēķināt jebkurus apstākļus, kas varētu aizkavēt ceļā.

Kavēšana tiek uzskatīta par nosodāmu jau vien tad, kad tā ietekmē tikai pašu cilvēku, bet vēl sliktāk ir tad, ja tava neierašanās laikā ietekmē citu dienas plānus. Cieni savus kolēģus vai darījuma partnerus, ierodies uz sanāksmēs laicīgi. Likt citiem gaidīt uz tevi – tas ir ļoti nepieklājīgi.