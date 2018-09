Ieva Tetere: lai gūtu panākumus karjerā, sievietēm jāstrādā vairāk nekā vīriešiem

Latvijā daudzus vadošus amatus ieņem sievietes, bet, lai tajos nokļūtu, viņām ir jāstrādā vairāk nekā vīriešiem, raidījumā "Sieviete. Personīgi" stāsta "SEB banka" prezidente Ieva Tetere. Viņa norāda, ka sievietes vērtē ne tikai pēc darbiem un vārdiem, bet arī izskata.

"Kungi noteikti teiks, ka viņi darbu var izdarīt, un viņi ir pārliecināti, ka to darbu izdarīs labi. Dāmas noteikti būs tās, kas izsvērs visus par un pret – varbūt, ka es ar to netikšu galā un varbūt, ka man pietrūks to zināšanu," atšķirīgo vīriešu un sieviešu attieksmi, kandidējot uz vienu un to pašu amatu, skaidro Tetere.

Viņa aicina sievietes nebūt tik paškritiskām: "Jūs visas varat daudz vairāk nekā jūs apzināties un uz papīra sev priekšā uzliekat." Pārliecību par sevi vajag nostiprināt, pirms došanās intervijas telpā, bet pēc tam jābūt gatavām smagai cīņai. "Ieejot pa durvīm, mums ir jāapzinās, ka mūs vērtēs kritiskāk, jo mūs vērtēs ne tikai pēc tā, ko mēs darām, bet mūs vērtēs arī pēc izskata, kas bija mugurā, un tikai pēc tam – ko viņa teica," atgādina bankas vadītāja.

Tetere norāda, ka no tā izvairīties nav iespējams – tas tā notiek, neatkarīgi no tā, vai to gribam. "Sievietei noteikti kaut kādu brīdi, kamēr viņa pierāda sevi un stabili nostājas augstajā amatā, ir jāstrādā vairāk, ir vairāk jāpārdomā tas, ko viņa teiks, kā viņa to teiks, kā viņa izskatīsies." Viņa norāda, ka tad, kad sieviete jau kādu laiku atrodas augstā amatā un jūtas drošāk, tad situācija līdzsvarojas, bet līdz tam sievietes izjūt nevienlīdzību un viņām ir jāstrādā vairāk.