Jaunas darbavietas meklējumos: kas jāapsver pirms atlūguma rakstīšanas

Lai arī ir jāatrod darbs, uz kuru doties ar prieku, atlūguma rakstīšana pie katrām sīkākākajām grūtībām nenovedīs ne pie kā laba. Turklāt, lai spertu šo zīmīgo soli, jābūt patiešām uz to gatavai. Kas jāapdomā, pirms aiziešanas no līdzšinējā darba? Iedvesmojoties no "Forbes" un "Oprah", izcēlām galvenos jautājumus, uz kuriem vērts rast atbildes!