Ķibeles darbā: kas var liecināt par iespējamu atlaišanu

Uzreiz vajadzētu izcelt, ka situācijas varētu būt ļoti dažādas, tomēr karjeras eksperti "Bussines Insider" un "Reader's Digest" izcēluši vairākas pazīmes, kas var liecināt par iespējamu tuvojošos atbrīvošanu no darba. Uzreiz gan jāsaka, ka ne vienmēr viss ir tik vienkārši. Dažkārt šādu lēmumu no vadības var dzirdēt pat visnegaidītākajā brīdī, tomēr visbiežāk šādam lēmumam ir iemesls, un to var nojaust.

Izmaiņas uzņēmumā Viens no faktoriem, ko tu nevari ietekmēt – izmaiņas uzņēmumā. Iespējams, konkrētajam uzņēmumam patiesībā finansiāli nemaz nesokas tik labi un tiek samazināts darbinieku skaits. Ņem vērā, ja būsi godprātīgi strādājusi, tu nebūsi pirmais darbinieks, ko vadība vēlēsies atsijāt. Negatīvas atsauksmes

Vispirms jāizceļ – tas, ja reizi pa reizei dzirdi kādu skarbāku vārdu, nebūt nenozīmē, ka tevi atlaidīs. Ikvienam ir vajadzīga kritika, lai savu darbu paveiktu vēl labāk. Tomēr, ja esi uzklausījusi veselu virkni nepatīkamo komentāru, vērts aizdomāties par to patiesajiem cēloņiem. Ja necentīsies kaut ko mainīt savās darbībās, tad rezultāts ir visai skaidrs un arī skarbs. Taču, ja esi pilnībā mainījusi savu attieksmi, darbu kārtību un tik un tā nākas dzirdēt ne tos patīkamākos vārdus, tad, iespējams, problēma ir daudz nopietnāka. Eksperti skaidro, ja dzirdi frāzes kā: "tu neesi komandas spēlētājs", "tavs strādāšanas stils neiekļaujas mūsu uzņēmuma ikdienā", "vajadzētu piedomāt pie savas attieksmes", pastāv varbūtība, ka vajadzētu sākt domāt par citām karjeras iespējām. Tāpat būtu palēnām jāsaprot savs liktenis tādā gadījumā, ja esi jau saņēmusi reālus brīdinājums. Tavas attiecības ar priekšnieku ir pasliktinājušās Ja agrāk jūs abus vienoja vairāk vai mazāk draudzīgas profesionālās saites, tad tagad jūtama atturība vai pat pavisam nelāga izturēšanās. Sākot ar ignorēšanu, beidzot ar pavisam nepatīkamām atbildēm – tie var būt labi vēstneši, ka gaidāmas ne tik patīkamas pārmaiņas. Šajā sakarā var noderēt arī pazīmes, ka tavs priekšnieks tevi ienīst. Tevi izstumj no kolektīva Tu pēkšņi nevari piekļūt nozīmīgai informācijai vai netiec aicināta uz būtiskām sanāksmēm, kurā agrāk vieta vienmēr atradās arī tev. Tas attiecas arī uz lēmumu pieņemšanu. Gluži tāpat – izslēgšana no dažādām darba elektroniskajām sarakstēm varētu liecināt par to, ka tavs mūžs šajā uzņēmumā var vairs nebūt tik garš. Noteikti liecinās arī apkārtējo vispārējā attieksme pret tevi. Pastāv iespēja, ka vienīgā, kas nezina par nākotni šajā uzņēmumā, esi tu. Ja jūti, ka kolēģi ir izvairīgi, pārstāj sarunas, kad ienāc telpā, zini, ka kaut kas nav tā, kā tam vajadzētu būt (bet varbūt tavi kolēģi vienkārši ir kaitinoši). Darbs – neiespējami padarāms vai tīrākā atpūta Kad tikko uzsāki strādāt, tev tika dotas dažādas norādes, kā savu darbu paveikt, tomēr pēdējā laikā ir sajūta, ka nekas īsti netiek padarīts, un informācijas plūsmā vienkārši grimsti... Apzināti vai pavisam nejauši – arī šī var būt viena no pazīmēm, ka laiks doties, pirms neesi atlaista. Taču uz to var paskatīties arī no citas puses. Iespējams, vadībai jau ir plāns, ka pavisam drīz nebūsi šajā kolektīvā, tāpēc jau priekšlaicīgi neiesaista tevi jaunos projektos. Vai pārējie darbinieki strādā melnu muti? Padomā, kāpēc tev nav jāpiepūlas. Tevi nekad vairs neuzslavē Parasti savu darba ieguldījumu uzņēmumam varam mērīt pēc tā, ka gūstam kādas atsauksmes. Ja dzirdam uzslavas, tātad darbs padarīts godam, ja tiek klusēts, acīmredzot, kaut kas nav bijis līdz galam izstrādāts. Ja priekšnieks klusē, varbūt palīdzēs šie padomi, kā noteikt, vai esi vērtīgs darbinieks. Taču, ja uzslavas ir tik retas, ka pat vairs neatceries pēdējo reizi, kad dzirdēji kādu patīkamu vārdu, tavi padarītie darbi netiek novērtēti un tam var būt sekas.