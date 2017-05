Kolektīvs kā otrā ģimene: četri kolēģu tipi un individuālas pieejas vieglākai sadarbībai

Godīgi sakot, darba kolektīvs ir gandrīz tik būtisks kā ģimene, jo tieši ar kolēģiem vairumam ļaužu nākas pavadīt kopā astoņas stundas dienā, piecas dienas nedēļā. Ja vien neesi cilvēks, kurš pieņem uzņēmuma jaunos darbiniekus, kolēģus izvēlēties nevari, kas vien pierāda to, ka, lai ikdienu nenāktos pavadīt vienos ķīviņos, jāatrod kopīga valoda ar visiem. Kā?

Keita Varda savā grāmatā "Personality Style At Work: The Secret to Working With (Almost) Anyone", ko izkonspektējis "Business Insider", izdala četrus personību tipus, kurus nākas sastapt ikvienā kolektīvā. Pēc to raksturošanas, lai vieglāk būtu kolēģus sistematizēt, Varda sniedz padomus, kā vieglāk sastrādāties un veidot draudzīgu kolektīvu.

Lūk, četri kolēģu tipi un ieteikumi, kā ar viņiem sastrādāties. Cerams, ka šie padomi noderēs, lai darba dienas nenāktos pavadīt naidīgu kolēģu vidū.