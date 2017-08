Neiemantojot lišķa statusu: kā uzlabot attiecības ar darba devēju

Labas attiecības kolektīvā ir svarīgas. Bet tās būtiski veidot ne tikai ar kolēģiem, bet zināmā līmenī arī ar priekšniecību. Lai neiemantotu nelabvēlīgu slavu, cenšoties iepatikties savai vadībai, šoreiz, pateicoties "Forbes" izvirzītajiem padomiem, piedāvājam veidus, kā uzlabot attiecības ar darba devēju un viņam iepatikties, neiemantojot lišķa statusu.

Iejūties priekšnieka ādā



Lai spētu patiešām izveidot ciešāku saiti ar savu priekšniecību, jāspēj atrast kopīgu valodu. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir iejusties priekšnieka ādā, apjaušot viņa pienākumu nastu un to, kā darbi viņam liek justies. Apzinoties to, kā viņš varētu justies pēc konkrētām darba dienām vai pienākumu izpildes, tu vari būt iecietīgāka un izspēlēt pareizās kārtis arī no savas puses, lai attiecības veidotu patīkamākas. Atceries, arī priekšnieks ir tikai cilvēks, kurš dara savu darbu, tādēļ ne viss ir jāņem personīgi.

Gluži tāpat vienmēr jāpadomā, ko priekšnieks no tevis sagaida – ja paredzēta kāda saruna, padomā, kādi varētu būt viņa jautājumi, uz kuriem priekšlaicīgi un pamatīgi sagatavojies. Šādas pūles noteikti nepaliks nepamanītas un priekšnieka acīs būsi nedaudz augstākā vērtē.