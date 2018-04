Padomi, kā darba intervijā gudri runāt par atalgojumu

Viens no kutelīgākajiem mirkļiem darba intervijas laikā ir brīdis, kad tiek runāts par atalgojumu. Kurš gan negribētu nopelnīt visas pasaules naudu? Lai arī naudas jautājuma apspriešana ir visai delikāta tēma, ikvienam jāprot par sevi pastāvēt. Kā to izdarīt? Iedvesmojoties no "Business Insider" karjeras ekspertiem, piedāvājam pāris knifus!

Izpēti!

Pirms saņem drosmi ar kādu runāt, esi pārliecināta, ka arī pati esi pienācīgi sagatavojusies. Arī "CV-Online Latvia" mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa "Viņa" lasītājām skaidroja: "Ja iepriekš kandidāts būs ievācis informāciju par uzņēmumu, nozari, vakanto amatu, tad noteikti būs arī vieglāk sagatavot interesējošos jautājumus potenciālajam darba devējam, tādējādi izrādot motivāciju un interesi par konkrēto darba piedāvājumu." Pirms sarunas kārtīgi izpēti šo jomu, lai būtu pārliecināta par sakāmo un nepieņemtu kādu pārsteidzīgu lēmumu. Vispirms izpēti darba piedāvājumu – iespējams, ka aptuvenais atalgojums ir minēts jau tur, bet ja nebija, papēti kādu atalgojumu aptuveni saņem šajā sfērā strādājošie. Noteikti palīdzēs arī tas, ja uzņēmumā, kurā plāno uzsākt darba gaitas, strādā kāds pazīstamais, ar kuru brīvi vari runāt par šādiem jautājumiem. Galvenais priekšnosacījums ir kārtīga izpēte, lai neapkrāptu pati sevi, izsakot niecīgākas vēlmes, vai nekristu kaunā, vaicājot ko nesamērīgi augstu.

1. Izvēlies atlīdzības diapazonu

2. Mērķē augstāk

3. Vaicā ar pārliecību

4. Citi bonusi