Pazīmes, kas liecina – tavs darba devējs ir pasīvi agresīvs

Arī bez kliegšanas, fiziskas vardarbības vai acīmredzamas emociju paušanas cilvēks var būt agresīvs. Viņš var būt pasīvi agresīvs. Skaidrs, ka saskarsme ar šiem cilvēkiem nav nekāda pastaiga pludmalē, precīzāk sakot, tā var būt pat ļoti nogurdinoša un sarežģīta. Bet kā būtu, ja ar šādu cilvēku tev būtu jāsatiekas un jācenšas izveidot kontakts katru darba dienu? Lūk, pazīmes, kas liecina – tavs priekšnieks ir pasīvi agresīvs!

Naidīgs humors



Tas, ka humors ir kaut kas ļoti individuāls, vairs nav nekas jauns. Kas citam var likt smieklos līdz asarām saķert vēderu no krampjiem, citam pat neliks pacelties lūpu kaktiņiem.

Iespējams, tavs priekšnieks tikai joko. Vismaz tā domā viņš pats. Tomēr piezīmes, kas izskan no viņa mutes, ir pat ļoti dzēlīgas un ne kripatiņu smieklīgas. Kā skaidro "Psychology Today" viedie prāti – tā pavisam noteikti ir pazīme, ka tavs darba devējs ir pasīvi agresīvs. Aiz īpatnējā humora neslēpjas nekāds cits dižais izskaidrojums, kā vien tas, ka viņš tevi emocionāli izmanto kā savu boksa maisu.

