Piecas lietas, ko priekšnieks no tevis sagaida bez prasīšanas

Uzsākot darba gaitas, tiekam iepazīstināti ar saviem pienākumiem, lai spētu veikt savu darbu, tomēr bieži vien nepateiktas paliek pašsaprotamas lietas, kas jāievēro būtu ikvienam. Šoreiz, iedvesmojoties no "Business Insider", atgādinām par to, ko priekšniecība sagaida no tevis bez prasīšanas.

Uzņemties atbildību

Pirmkārt, vadītājs paļaujas, ka tu būsi atbildīga darbiniece un savu darāmo paveiksi pēc labākās sirdsapziņas. Tātad – bez problēmām spēsi pildīt tev uzticētos pienākumus un padarīto apstiprināt ar garantijas zīmi, ka viss ir kārtībā. Tajā pašā laikā vadība vēlas sadarboties ar cilvēkiem, kuri spēj strādāt patstāvīgi. Šajā situācijā jāsaprot, ka priekšniecībai ir jau darba pilna rokas, un vērsties pie viņiem ar katru mazāko sīkumu nebūtu īsti pareizi. Protams, skaidrs ir viens – ja neesi pārliecināta un konsultācija ir vajadzīga, labāk doties pie vadības un lūgt padomu, taču sava veida patstāvībai ikdienas darbos ir jābūt, lai netraucētu arī apkārtējo darbu.

